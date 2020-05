Bargalló descarta les mascaretes a les classes d'infantil com a França

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha descartat les mascaretes a les classes d'infantil i també aules amb separacions entre alumnes marcades a terra com a França. "Els alumnes d'educació infantil aniran sense mascareta. I els d'educació primària, si respecten les distàncies, tampoc la necessitaran", ha assenyalat aquest dissabte Bargalló als micròfons de Catalunya Ràdio. El conseller d'Educació ha defensat un cop més el retorn aquests 15 dies de juny d'una part de l'alumnat i ha assegurat que les escoles tenen els recursos i els espais suficients per permetre-ho. "Al juny, la presència de l'alumnat als centres serà voluntari. A banda, les classes no es massificaran perquè molts alumnes decidiran no venir", ha afirmat Bargalló.

El conseller d'Educació ha insistit que per aquest juny també hi ha els professors suficients a les escoles per atendre l'alumnat. "Això sí, de cara al curs que ve haurem de buscar espais supletoris i més professorat", ha reconegut Bargalló. "Pel que fa al setembre s'està analitzant tot plegat", ha puntualitzat el conseller d'Educació. "És evident que la prioritat serà tirar de la borsa d'interins, la tenim i està a disposició", ha explicat Bargalló, que ha avisat però que en algunes especialitats concretes hi ha falta de professorat. "En tot cas, els escollits seran persones titulades i amb la màxima experiència possible", ha volgut deixar clar el titular d'Educació.

"La unanimitat era impossible"

En paral·lel, Bargalló tampoc veu viable avançar l'inici del curs escolar i situar-lo abans del 14 de setembre. "És bo que se segueixi el calendari previst i sigui el 14. El començament haurà de ser a ple rendiment i haurem de treballar amb molta cautela", ha reflexionat en veu alta el conseller d'Educació, que també ha evitat pensar en un possible relaxament de les condicions sanitàries a les aules d'aquí a uns mesos. "Cometríem un error si ens penséssim que les ràtios d'alumnat que hi haurà al setembre seran menys estrictes que les d'ara", ha avisat Bargalló, que s'ha volgut defensar també de les crítiques dels sindicats, que fins i tot demanen la seva dimissió com la USTEC.

"Hem parlat amb tota la comunitat educativa i l'entorn social de les escoles per elaborar aquest pla", ha recordat Bargalló. "Però ara la unanimitat era impossible", ha etzibat el conseller d'Educació. "S'ha hagut de prendre una decisió per aquest juny i, de cara al setembre, sembla que el consens serà més fàcil", ha conclòs Bargalló.