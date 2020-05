Les funeràries reporten 43 nous morts per covid-19 a Catalunya i hi ha 778 nous positius testats

Les funeràries catalanes han reportat 43 noves morts per coronavirus en les darreres 24 hores, 23 més que en l'últim balanç, segons el Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes des de l'inici en 11.766. A banda, s'han detectat 778 nous casos positius testats (497 més) i ja en són 64.037. La xifra de casos possibles és de 216.269, que són 5.220 més. Entre positius i sospitosos són 280.306, 5.998 més. D'entre les víctimes, 6.571 persones han mort a l'hospital o en un centre sociosanitari (30 més), 3.917 han mort en una residència (4 més) i 772 al domicili (1 més). Fins ara hi ha hagut 4.005 persones ingressades greus, la mateixa xifra que en l'últim balanç, i actualment en són 234, 11 menys.

De moment, estan classificats com a morts del dia 20 de maig 15 persones a tot Catalunya, però aquesta dada pot variar en els propers dies quan les funeràries reportin nova informació. En el cas dels positius, es registren 70 nous casos confirmats el 20 de maig, però passa el mateix que amb la dada anterior.

Pel que fa a les residències de gent gran, segons Salut, un total de 13.446 residents han estat confirmades com a positius, 226 més que en l'última notificació, i 36.186 són casos sospitosos, 26 menys. Fan un total de 49.606, 200 més. A més, 2.892 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 2 més. En total s'han comptat 36.579 altes hospitalàries, les mateixes que dimecres.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.864 persones, entre positius i sospitosos, 2.261 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.285 en residències, 276 en domicilis i 42 no classificats; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.732 morts, 1.514 en hospitals i sociosanitaris i 953 en residències, a banda de 126 no classificats i 139 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.281 defuncions, amb 1.376 en hospitals i sociosanitaris, 764 en residències, 93 en domicilis i 48 no classificats. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.490 morts (691 en hospitals i sociosanitaris, 502 en residències, 183 no classificats i 114 en domicilis) i a Girona han estat 747 els morts (325 en hospitals, 227 en residències, 121 en domicilis i 74 no classificats).

Pel que fa al Camp de Tarragona, són 373 morts, 238 dels quals en hospitals i centres sociosanitaris, 114 en residències i 11 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha hagut 198 morts en total, 123 en hospitals i sociosanitaris, 56 en residències i set en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, 13 en hospitals i sociosanitaris i set en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 23 en hospitals i sociosanitaris, 7 en residències, 9 en domicilis i 3 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 17.657 de confirmats i 47.539 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 16.157 de positius i 54.789 de sospitosos, i a la metropolitana sud, 11.601 positius i 37.894 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.797 els confirmats i 19.421 els sospitosos. A Girona hi ha 6.291 confirmats i 26.462 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 2.067 persones amb coronavirus confirmades i 13.021 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 2.149 casos confirmats i 8.152 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 374 casos confirmats i 2.218 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 324 casos confirmats i 3.827 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 3.248 casos confirmats en residències i 8.483 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.318 positius confirmats en residències i 9.654 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.644 casos confirmats i 6.260 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.568 els residents confirmats i 3.879 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.579 casos confirmats i 3.929 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 465 casos positius confirmats i 1.846 de sospitosos, i a Lleida són 471 els confirmats i 918 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 78 casos confirmats i 390 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen en 16 de confirmats en residències i hi ha 769 sospitosos.