Les escoles de dansa obriran instal·lacions als territoris en fase 2 sense pronunciament governamental explícit

La Junta General Extraordinària de l'Associació d'Escoles de Dansa Autoritzada de Catalunya ha aprovat per unanimitat obrir instal·lacions als territoris que entrin en fase 2 malgrat la "manca de pronunciament governamental explícit" sobre la inclusió d'aquest tipus d'equipaments en el pla de desconfinament. L'entitat s'acull al que estipula el 'Pla per a la transició cap a una nova normalitat' del govern espanyol, que permet l'obertura d'espais culturals i col·legis per activitats de reforç i acompanyament emocional. En concret s'impartiran tallers o classes de reforç, així com preparació de proves específiques per entrar al conservatori. Tot plegat en grups de màxim cinc alumnes respectant les mesures de seguretat pertinents.

De la mateixa manera, l'Associació preveu que en els territoris que entrin a la fase 3 del desconfinament, les escoles de dansa ja puguin organitzar grups de deu alumnes en un espai de 70 metres.

A més, es posarà a disposició de les famílies una declaració responsable autoritzant l'assistència dels seus fills a les activitats programades i es compliran i faran complir totes les mesures higièniques i d'accés a les instal·lacions ordenades pel Departament de Salut, a banda d'algunes específiques.