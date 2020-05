Les funeràries registren 20 nous morts per covid-19 a Catalunya i eleven la xifra total a 11.723

Les funeràries catalanes han informat de 20 noves morts per coronavirus en les darreres 24 hores, 17 més que dimarts, segons el Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes des de l'inici de la pandèmia en 11.723. A banda, s'han detectat 281 nous casos positius testats i ja en són 63.259. Pel que fa als casos possibles, la xifra és de 211.049, que són 4.555 més. Entre positius i sospitosos, doncs, són 274.308, 4.836 més que dimarts. D'entre les víctimes, 6.541 persones han mort a l'hospital o en un centre sociosanitari (156 més), 3.913 han mort en una residència (304 més) i 771 al domicili (102 més). Fins ara hi ha hagut 4.005 persones ingressades de gravetat, la mateixa xifra que ahir, i actualment en són 245, 20 menys.

Cal especificar que l'augment de xifres de víctimes en residències i domicilis del qual ha informat Salut avui no respon específicament a defuncions de les darreres 24 hores, ja que el Departament treballa per reclassificar el grup de persones de les quals en un primer moment no s'havia pogut certificar el lloc de la mort.

Pel que fa a les residències de gent gran, segons Salut, un total de 13.220 residents han estat confirmades com a positius, 59 més que dimarts, i 36.186 són casos sospitosos, 46 més. Fan un total de 49.406, 105 més que fa 24 hores. A més, 2.990 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 100 menys que dimarts. En total s'han comptat 36.579 altes hospitalàries, 177 més que aquest dimarts.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.848 persones, entre positius i sospitosos, 2.250 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.282 en residències i 274 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.723 morts, 1.508 en hospitals i sociosanitaris i 959 en residències, a banda de 121 no classificats i 140 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.274 defuncions, amb 1.370 en hospitals i sociosanitaris, 763 en residències i 93 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.483 morts (686 en hospitals i sociosanitaris, 502 en residències, 181 no classificats i 114 en domicilis) i a Girona han estat 745 els morts (325 en hospitals, 226 en residències i 121 en domicilis).

Pel que fa al Camp de Tarragona, són 372 morts, 237 dels quals en hospitals i centres sociosanitaris, 114 en residències i 11 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha hagut 197 morts en total, 122 en hospitals i sociosanitaris, 56 en residències i set en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, 13 en hospitals i sociosanitaris i set en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 23 en hospitals i sociosanitaris, 7 en residències, 9 en domicilis i 3 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 17.458 de confirmats i 46.374 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 16.030 de positius i 53.552 de sospitosos, i a la metropolitana sud, 11.383 positius i 37.123 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.717 els confirmats i 18.958 els sospitosos. A Girona hi ha 6.233 confirmats i 25.625 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 2.013 persones amb coronavirus confirmades i 12.642 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 2.109 casos confirmats i 7.919 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 373 casos confirmats i 2.161 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 322 casos confirmats i 3.758 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 3.183 casos confirmats en residències i 8.505 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.271 positius confirmats en residències i 9.667 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.570 casos confirmats i 6.311 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.555 els residents confirmats i 3.892 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.571 casos confirmats i 3.855 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 458 casos positius confirmats i 1.846 de sospitosos, i a Lleida són 459 els confirmats i 919 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 78 casos confirmats i 390 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen en 16 de confirmats en residències i hi ha 769 sospitosos.