Les funeràries registren 37 nous morts per covid-19 a Catalunya i eleven la xifra total a 11.703

Les funeràries catalanes han registrat 37 noves morts per coronavirus en les darreres 24 hores, 75 menys que en el darrer balanç, segons el Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes des de l'inici de la pandèmia en 11.703. A banda, s'han detectat 2.830 nous casos positius i ja en són 62.978, després del reajustament fet aquest dilluns, quan es va revelar que s'havia detectat un error en la recol·lecció de dades d'un hospital de Barcelona que havia informat de més de 3.000 casos negatius de covid-19 com si fossin positius. Pel que fa als casos possibles, la xifra és de 206.494, 1.330 més. Entre positius i sospitosos, doncs, són 269.472, 4.340 més que dilluns.

Salut ha facilitat aquest dimarts la xifra de víctimes en centres hospitalaris i en centres sociosanitaris agrupada -fet que no havia fet fins ara- perquè, segons explica el Departament, a la pràctica molts d'aquests centres estan actuant com a extensions d'hospitals. Les dues casuístiques sumen en aquest balanç 6.385 defuncions, per bé que les que es facilitaven dilluns per separat eren superiors a aquesta xifra, concretament 6.777 persones (6.624 en un hospital i 163 en un centre sociosanitari).

Des de l'inici de la pandèmia fins ara hi ha hagut 4.005 persones ingressades a l'hospital de gravetat, 11 més que en el balanç de dilluns. Actualment n'hi ha 265, 9 menys que ahir. En total s'han comptat 36.402 altes hospitalàries, 194 més que aquest dilluns.

Pel que fa a les víctimes a residències, segons Salut, 3.609 persones han mort en un centre geriàtric fins a aquest dimarts (184 més que dilluns) i 669 al seu domicili (42 més). Un total de 13.161 persones residents en residències han estat confirmades, quatre menys que dilluns, i 36.140 són casos sospitosos, 149 menys. Fan un total de 49.301, 145 més que fa 24 hores. A més, 3.090 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 158 menys que dilluns.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.858 persones, entre positius i sospitosos, 2.207 en hospitals i centres sociosanitaris, 1.197 en residències i 269 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.707 morts, 1.470 en hospitals i sociosanitaris i 826 en residències, a banda de 275 no classificats i 139 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.229 defuncions, amb 1.357 en hospitals i sociosanitaris, 722 en residències i 93 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.519 morts (662 en hospitals i sociosanitaris, 476 en residències, 234 no classificats i 109 en domicilis) i a Girona han estat 744 els morts (311 en hospitals, 211 en residències i 33 en domicilis).

Pel que fa al Camp de Tarragona, són 372 morts, 223 dels quals en hospitals i centres sociosanitaris, 112 en residències i 10 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha hagut 197 morts en total, 118 en hospitals i sociosanitaris, 50 en residències i set en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, nou en hospitals i sociosanitaris i sis en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 21 en hospitals i sociosanitaris, 7 en residències, 7 en domicilis i 7 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 17.590 de confirmats i 45.696 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 15.877 de positius i 52.466 de sospitosos, i a la metropolitana sud, 11.175 positius i 35.336 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.813 els confirmats i 19.267 els sospitosos. A Girona hi ha 6.174 confirmats i 25.136 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.989 persones amb coronavirus confirmades i 12.280 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 2.069 casos confirmats i 7.636 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 370 casos confirmats i 2.135 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 322 casos confirmats i 3.688 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 3.172 casos confirmats en residències i 8.504 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.266 positius confirmats en residències i 9.653 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.557 casos confirmats i 6.075 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.562 els residents confirmats i 4.113 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.561 casos confirmats i 3.838 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 438 casos positius confirmats i 1.850 de sospitosos, i a Lleida són 456 els confirmats i 915 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 76 casos confirmats i 395 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen en 16 de confirmats en residències i hi ha 769 sospitosos.