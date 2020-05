Mor el conductor d'un patinet a Santa Maria de Palautordera

El conductor d'un patinet ha mort aquest dimarts en un accident en la C-35 al seu pas per Santa Maria de Palautordera (Barcelona) per causes que s'estan investigant.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 7.03 hores d'un accident entre un camió i una persona que circulava en patinet.

Arran de la incidència s'han activat cinc patrulles de la policia catalana, dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i amb aquesta són 38 les persones que han mort en accident de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.