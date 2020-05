Aragonès veu lluny un acord amb el PSOE i reclama concreció: "A dia d'avui hauríem de votar 'no' "

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, creu que ERC encara està "lluny" d'un acord amb el PSOE sobre la pròrroga de l'estat d'alarma que demà dimecres es votarà al Congrés. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', el coordinador nacional dels republicans ha explicat que troba a faltar concreció per part del govern espanyol i ha afirmat que a dia d'avui el vot el del partit és en contra de la pròrroga. D'altra banda, ha demanat als partits que no facin "partidisme" amb l'impacte del coronavirus a les residències de gent gran. Assegura que estan disposats a donar totes les explicacions a la comissió d'investigació al Parlament sobre aquesta qüestió i ha afegit que no s'ha actuat bé en "casos puntuals".

Aragonès ha explicat que en les darreres setmanes ha parlat amb el president del govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, i ha afegit que si es tanca un acord probablement hauran de tenir una "conversa llarga per poder tancar els extrems de l'acord". Una possibilitat però que, de moment, veu lluny quan falten només poc més de 24 hores per la votació.

Segons el dirigent d'ERC, el PSOE accepta en termes genèrics les condicions que els republicans posen sobre la taula, però falta concreció. Aragonès ha reiterat que les condicions que han posat són "qüestions fonamentals" i que, per tant, hauran d'estar presents en un acord. "Està una mica verd que es pugui avançar", ha conclòs.

ERC reclama el retorn de competències i que hi hagi un sistema de codecisió; una prestació econòmica per a famílies amb fills a càrrec perquè no s'hagi de triar entre feina i fills; i que els ajuntaments puguin gastar els diners estalviats. Així mateix, els republicans afegeixen que quan acabi l'estat d'alarma s'ha de tornar a reunir la taula de negociació sobre el conflicte polític. Segons Aragonès, tot i que negocien per separat, hi ha una "posició conjunta" entre JxCat i ERC sobre les reclamacions al govern espanyol i ha defensat que el dos partits tenen llibertat de decisió al Congrés.

Pel que fa al paper de Cs, Aragonès ha dit que ERC votarà en funció de si es compleixen les seves condicions independentment del que el partit d'Inés Arrimadas acabi votant. "No anem a excloure ningú. Són ells els que s'autoexclouen de mesures que són positives", ha afegit. En aquest context, ha avisat al govern espanyol que "s'equivoca" si vol iniciar una nova etapa amb Cs ja que, segons ha apuntat, és "absolutament incoherent" un govern progressista amb el suport de Cs.

La gestió de les residències

El vicepresident ha defensat que cap govern havia previst un abast del coronavirus "tan letal" i ha argumentat que en el moment que les residències van passar a ser una qüestió sanitària, es va decidir pilotar la situació des del departament de Salut. Pel que fa a les crítiques del president de la Generalitat, Quim Torra, sobre la situació a les residències, Aragonès considera que el president es va referir a "aspectes de comunicació" i ha afegit que la xifra de morts en residències de gent gran de Catalunya és similar a la d'altres països europeus.

Preguntat per si es va actuar tard en aquest àmbit, Aragonès ha defensat que "es va atendre a tothom amb les eines que es tenien en cada moment" i ha recordat que davant la recentralització del govern espanyol de la compra de material de protecció individual, el Govern va comprar pel seu compte al mercat internacional.

Una retallada de la despesa portaria al "desastre"

Aragonès s'ha mostrat en contra de la recepta del Banc d'Espanya, que aposta per ajustos per afrontar l'impacte del coronavirus. Segons el vicepresident i titular d'Economia i Hisenda, ajustar la despesa suposaria "aprofundir" en les dificultats econòmiques. Segons ha defensat, en aquests moments cal expansió de la despesa, és a dir, "absolutament el contrari" del que està dient el Banc d'Espanya. I és que, Aragonès ha alertat que si es retalla la despesa pública s'anirà a un "desastre econòmic".

Pel que fa als pressupostos aprovats per al 2020, Aragonès ha explicat que els nous recursos que s'hi han d'afegir provenen de diners de l'Estat i de la revisió del dèficit. També ha concretat que no es tracta de treure dines d'un departament per posar-los a un altre, sinó que el pressupost s'haurà d'adaptar dins de cada departament.