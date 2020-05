Aquests són els supermercats que venen mascaretes

Les grans cadenes de supermercats s'han unit a les farmàcies per a la venda de mascaretes. El govern primer les va fer obligatòries en el transport públic, i ara tant a la via pública com en espais tancats, sempre que no es pugui garantir la distància mínima de dos metres entre persones. Carrefour va ser la primera a vendre aquests elements de protecció, posteriorment s'hi han afegit cadenes com Lidl, DIA, Mercadona, Hipercor, Caprabo i Bonpreu.

En la majoria d'aquests supermercats es venen mascaretes higièniques, que són les més senzilles i que no es consideren productes sanitaris. Són les que Sanitat recomana per a la població general sana. Ofereixen més protecció les mascaretes quirúrgiques (també anomenades mèdiques), a les quals el govern va fixar un preu màxim

Les principals recomanacions sobre l'ús de mascareta són rentar-se les mans abans de fer-ne ús, assegurar que la boca i el nas quedin ben coberts, evitar tocar la mascareta mentre s'utilitza, retirar-la sense tocar la part davantera, rentar-se les mans immediatament després de treure-la, i no reutilitzar-la.

A quin preu es venen?

Carrefour comercialitza mascaretes higièniques en paquets de deu unitats per 7,9 euros, Hipercor ofereix a les seves botigues paquets de 50 màscares quirúrgiques a 39,95 euros, Mercadona ven paquets de 10 mascaretes higièniques a 6 euros, Lidl ofereix packs de 50 mascaretes per 29,99 euros en alguns dels seus supermercats, mentre que Caprabo ven caixes de 50 unitats amb un preu de 0,6 per unitat. Avui mateix, el Grup Bon Preu ha anunciat que a partir del 25 de maig posarà a la venda packs de 5 mascaretes higièniques a 2,99 euros.