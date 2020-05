Torra diu a Sánchez que fins que no recuperin «totes les competències» s'oposaran a la pròrroga de l'estat d'alarma

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha dit al president espanyol, Pedro Sánchez, que s'oposarà a la pròrroga de l'estat d'alarma fins que Catalunya no recuperi "totes les competències". Així li ha traslladat durant la reunió del cap de l'executiu espanyol i els presidents autonòmics d'aquest diumenge. "Catalunya porta gestionant la seva sanitat des de fa 37 anys. Coneixem perfectament com volem gestionar aquestes competències i creiem que l'autoritat competent hem de ser nosaltres", ha defensat. D'altra banda, ha anunciat una reclamació conjunta a l'Estat pels impagaments de les prestacions d'ERTO, ha reclamat els 4.000 euros de cost extraordinari per a Catalunya per la covid i ha insistit en la necessitat de poder fer més dèficit.

Segons fonts del Govern, Torra ha centrat la seva intervenció en els àmbits de la salut, l'economia i l'emergència social. Pel que fa al primer, ha reclamat la necessitat que la mascareta sigui obligatòria al carrer, especialment tenint en compte la fase de desescalada en que la conscienciació dels hàbits de salut, higiene i distanciament social seran molt importants.

En l'aspecte econòmic, ha subratllat que l'objectiu ha de ser salvar el màxim de llocs de treball possibles i donar confiança als treballadors. Per això, ha lamentat que hi hagi molts treballadors que encara no han cobrat les prestacions dels ERTO i ha anunciat que, davant l'"allau" de crítiques i queixes, la Generalitat farà la reclamació conjunta a l'Estat.

D'altra banda, ha reclamat tots els recursos necessaris per poder afrontar la crisi provocada pel coronavirus i per això ha reclamat els 4.000 euros de cost extraordinari que ha suposat la covid-19 a Catalunya i augmentar el dèficit dels territoris, que "no és suficient". "Hem de fer més dèficit i compartir-lo amb l'Estat. No pot ser que l'estat es quedi un percentatge altíssim de dèficit i nosaltres ens quedem sense recursos per atendre les nostres ciutadans", ha destacat el president, que també ha demanat alliberar els superàvits dels ajuntaments.

Per últim, ha exigit que és "imprescindible" que s'aprovi al maig la Renda Bàsica Universal, així com el subsidi per les persones que hagin de treballar i que tinguin persones dependents a càrrec.