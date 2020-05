Les funeràries registren 34 nous morts per covid-19 a Catalunya i eleven la xifra total a 11.511

Les funeràries catalanes han informat de 34 noves morts per coronavirus en les darreres 24 hores, tres menys que en el darrer balanç, segons el Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes des de l'inici de la pandèmia en 11.511. A banda, s'han detectat 225 nous casos positius testats, 274 menys que divendres, i ja en són 63.339. Pel que fa als casos possibles, la xifra és de 197.158, 3.562 més. Entre positius i sospitosos, doncs, són 260.497, 3.787 més que divendres. D'entre les víctimes, 3.398 han mort en una residència (4 més), 623 al domicili (3 més) i 158 en un centre sociosanitari (1 més). 6.572 persones han mort a l'hospital (15 més) i actualment hi ha 297 persones ingressades greus, 4 menys que ahir.

Des de l'inici de la pandèmia fins ara han estat ingressades de gravetat un total de 3.982 persones, 4 més que aquest divendres, i 35.949 persones han rebut l'alta hospitalària, 218 més que fa 24 hores.

Aquest dissabte el Departament no ha donat les dades de sanitaris que són positius en coronavirus, mentre que 3.420 professionals de residències geriàtriques estan aïllats pers sospita o confirmació, 71 menys que fa un dia. En total, a les residències de gent gran s'han confirmat 13.126 positius, 53 més, i 35.783 casos són sospitosos, 80 més, un total de 48.909 persones, cosa que significa al voltant de tres quartes parts del total d'avis residents a Catalunya.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.830 persones, entre positius i sospitosos, 2.274 en hospitals, 1.251 en residències i 259 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.665 morts, 1.508 en hospitals i 740 en residències, a banda de 274 no classificats i 128 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.207 defuncions, 1.442 en hospitals, 608 en residències i 80 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.435 morts (528 en hospitals, 460 en residències, 339 no classificats i 106 en domicilis) i a Girona han estat 725 els morts (431 en hospitals, 199 en residències i 28 en domicilis).

Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 370 morts, 189 dels quals en hospitals, 100 en residències i 10 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha hagut 207 morts en total, 169 en hospitals, 29 en residències i 3 en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, 21 en hospitals i 4 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 18.137 de confirmats i 43.320 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 15.996 de positius i 50.270 de sospitosos, i a la metropolitana sud, 11.157 positius i 33.918 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.810 els confirmats i 18.409 els sospitosos. A Girona hi ha 6.139 confirmats i 23.893 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.990 persones amb coronavirus confirmades i 11.823 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 2.035 casos confirmats i 7.246 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 370 casos confirmats i 1.924 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 232 casos confirmats i 3.550 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 3.157 casos confirmats en residències i 8.464 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.269 positius confirmats en residències i 9.590 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.526 casos confirmats i 6.036 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.565 els residents confirmats i 4.129 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.572 casos confirmats i 3.687 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 436 casos positius confirmats i 1.838 de sospitosos, i a Lleida són 449 els confirmats i 906 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 76 casos confirmats i 338 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen en 16 de confirmats en residències i 767 sospitosos.