La Generalitat ja dona la temporada de creuers per perduda i admet que si hi ha escales seran testimonials

La Generalitat ja dona la temporada de creuers pràcticament per perduda i avança que, si hi ha alguna escala, serà testimonial. "Tots estem treballant de cara al 2021", admet el director general de Ports, Joan Pere Gómez. El coronavirus ha impactat de ple en un sector que aquest any havia de sumar 64 escales i portar fins a 64.666 creueristes a Palamós, Roses i Sant Carles de la Ràpita. A hores d'ara, ja han caigut el 60% de les escales –la majoria, a Palamós- i s'han perdut 29.750 creueristes. A més, vaixells com el Marella Dream, directament, ja han cancel·lat tota la temporada. El director general subratlla que, si no s'obren fronteres i s'aixeca el confinament de catorze dies, és "inviable que puguem tenir cap creuer a port aquest any".

La temporada de creuers als ports de la Generalitat arrencava el 14 d'abril. El vaixell Berlín, que fondejaria a la badia de Roses, engegava la primera de 64 escales que arribarien a portar fins a 64.666 passatgers, repartits entre la Costa Brava i la badia dels Alfacs. Com sempre, el port que en sumava més era el de Palamós (amb 55 escales i 59.094 creueristes), seguit del de Roses (set escales i 5.152 passatgers) i del de Sant Carles de la Ràpita (amb dues escales i 420 turistes).

Però la covid-19, sumat al confinament i al tancament de fronteres, ha suposat que la temporada faci aigües. Ja s'han perdut fins a 39 de les escales (el 60%), de les quals 33 són de vaixells que haurien d'haver atracat a Palamós; cinc més, a Roses, i l'última, a Sant Carles de la Ràpita.

I de retruc, això ha suposat que hagin deixat de venir 29.750 creueristes, el 46% dels previstos. D'aquests, 25.426 havien d'arribar a Palamós, 4.254 a la badia de Roses (cosa que suposa el 82% dels que s'hi esperaven) i els setanta restants, a Sant Carles de la Ràpita.

A Palamós, les anul·lacions han anat venint en cascada, mes a mes. A hores d'ara, les cancel·lacions de creuers ja arriben, com a mínim, fins al 17 de juliol. De les sis escales que sumava el port de la Costa Brava aquell mes, tan sols se'n mantenen dues (les dels vaixells Amera i Marella Discovery).



Amb la vista al 2021

Les perspectives, però, no són bones i la Generalitat ja dona gairebé la temporada per perduda. El director general de Ports de la Generalitat no ho amaga: "La vida en un creuer és meravellosa, però hi ha moltes zones comunitàries on és difícil mantenir distàncies: el bufet, discoteques, piscines, sala d'animacions...", explica Joan Pere Gómez, dient que la gent no entrarà en un vaixell per gairebé no poder-se moure de la cabina.

"Si aquest any ve algun creuer serà alguna cosa molt extraordinària, però la temporada... Tots estem treballant de cara al 2021", subratlla. Sense anar més lluny, ja hi ha vaixells que, directament, han cancel·lat tota la programació per aquest any. És el cas del Marella Dream, de la companyia Marella Cruises, que tenia previst fer catorze escales (dotze a Palamós i les altres dues, a Roses).

A més, Gómez també admet que caldrà obrir fronteres per assegurar-se creueristes, tot i que amb això encara no n'hi haurà prou. "Hem de tenir en compte que la majoria de creuers fan viatges d'un setmana, però si no s'aixeca el confinament de catorze dies, és inviable que puguem tenir-ne a port", concreta el director general, en referència a la mesura imposada per la Moncloa mentre duri l'estat d'alarma.

Damunt del calendari, al port de Palamós hi ha escales marcades fins al novembre. L'última és el dia 19 amb el vaixell Marina, que és la que tanca una temporada que no ha començat. En el cas de Roses i Sant Carles de la Ràpita, les dues últimes escales són a l'octubre.

Al port del Montsià, amb el creuer Berlín, amb capacitat per a 350 passatgers. Un vaixell que també havia d'atracar a la badia de Roses a l'abril, però que ja no va fer-ho arran del coronavirus.



60 euros per creuerista

Acabi com acabi la temporada, allò que és innegable és que l'impacte econòmic per al territori hi serà. Segons concreta el director general de Ports, es calcula que cada creuerista, de mitjana, es gasta uns 60 euros al llarg d'una escala. I cada tripulant, uns 20.

Prenent-ho com a referència, i si només es calculen els turistes que han deixat de venir als tres ports, aquest impacte ja suma 1,78 milions d'euros (MEUR). I si aquest 2020 es tanca sense cap escala, aquesta quantitat –a la qual s'hi hauria d'afegir la despesa de la tripulació- serà de 3,78 MEUR.



Protocol al vaixell, seguretat al destí

La pandèmia obligarà, a més, a canviar protocols. D'entrada, ja a nivell internacional. Per això, Ports de la Generalitat interlocuta amb les principals associacions: l'Organització Marítima Internacional (OMI), l'associació de ports de creuers del Mediterrani (Medcruise) i l'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA).

Joan Pere Gómez explica que les companyies hauran de seguir un protocol comú "per donar seguretat als seus clients". "La responsabilitat, en aquest cas, recau en el creuer", explica el director general de Ports. Aquí, les directrius vindran marcades per les associacions i patronals. De moment, diu Gómez, l'accent es posa en garantir la higiene i les mesures de seguretat, i encara no s'ha parlat de si caldrà que els vaixells redueixin o no passatge.

Després, un cop els turistes arribin a port, serà on entri en joc la destinació. Des de Ports de la Generalitat, ja s'està elaborant un protocol "molt rigorós" –precisa Gómez- que tindrà en compte aspectes com la distància de seguretat, l'ús de mascaretes, els hidrogels, les desinfeccions... I més enllà d'això, també caldrà la implicació del territori.

"El pitjor que ens podria passar per a la nostra campanya turística és que un creuer arribi lliure de covid-19 i marxi amb casos de coronavirus", admet Gómez, avançant que s'extremaran les mesures de seguretat. "Els més interessats en què això no passi som nosaltres mateixos", subratlla.



La seguretat, el millor incentiu

Joan Pere Gómez subratlla que la Generalitat no s'ha plantejat donar incentius econòmics a les companyies perquè apostin per atracar en algun dels tres ports: Palamós, Roses o Sant Carles de la Ràpita. "No ho tenim pensat, perquè seria una injecció inútil de diners i esforços, perquè allò que cal és recuperar la confiança", indica el director general. "Per això, el millor incentiu que podem donar és la seguretat, i que els creueristes sàpiguen que tot allò que s'organitza des del port està lliure de coronavirus", explica.

Per últim, i en referència al port de Palamós, Joan Pere Gómez insisteix a reclamar que pugui ser frontera Schengen. Recorda que la Generalitat ja ha fet els deures, adequant l'estació marítima, i insta l'Estat a moure fitxa per desencallar-ne la declaració i permetre que més navilieres apostin per fer-hi escala.