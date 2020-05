Interior demanarà que es pugui sortir del terme municipal per fer esport durant la fase 1

Per ara, no es pot sortir a fer esport fora del municipi de residència |

Per ara, no es pot sortir a fer esport fora del municipi de residència | Mireia Arso

La Generalitat demanarà al govern espanyol que permeti sobrepassar els límits del terme municipal per fer esport durant la fase 1 del desconfinament. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat aquest dissabte que el Procicat (Pla Territorial de Protecció Civil) ha aprovat una proposta que traslladarà al Ministeri de Sanitat. Buch ha recordat que la normativa de la fase 1 permet desplaçaments dins una mateixa regió sanitària per anar a comprar o per motius d'oci, i creu que és "il·lògic" que els esportistes no puguin fer-ho. D'altra banda, Buch també ha anunciat que Interior demanarà al govern de Pedro Sánchez que permeti als pobles de menys de 5.000 habitants celebrar els mercats no sedentaris sense restriccions de parades.

"És il·lògic que diguem a la ciutadania que poden anar a prendre un refresc a l'altra punta de la seva regió sanitària però, en canvi, per fer esport els fem quedar dins el seu municipi", ha explicat Buch. El conseller ha remarcat que la proposta per a què els esportistes surtin del seu municipi és tant sols per als casos en què s'estigui a la fase 1 del desconfinament, de manera que ara per ara no s'aplicaria ni a Barcelona i a l'àrea metropolitana més immediata.

Pel que fa als mercats no sedentaris, Buch ha avançat que la Generalitat demanarà al govern espanyol que s'eliminin les limitacions per als pobles de menys de 5.000 habitants, on ara només es permeten les parades d'alimentació amb un número reduït de venedors. El conseller ha remarcat que "caldrà seguir totes les mesures de seguretat" però ha defensat la proposta de la Generalitat assegurant que "sense el comerç ambulant, molts dels pobles queden desprotegits de serveis".

D'altra banda, Miquel Buch ha explicat aquest dissabte que el Procicat ha aprovat la proposta anunciada ahir per tal que es puguin celebrar manifestacions durant l'estat d'alarma. L'objectiu, ha dit, és "garantir els drets fonamentals a manifestar-se i poder conviure amb els elements de protecció davant la covid-19".

Mantenir una distància de dos metres entre les persones, que vagin amb mascaretes i portin gel hidroalcohòlic, que no comparteixin pancartes ni altres elements, i que no moguin del lloc on s'ha convocat, que haurà de ser un carrer d'almenys 20 metres d'ample, són els trets bàsics de la proposta plantejada per Govern.

Finalment, pel que fa a la mobilitat a l'entorn de la ciutat de Barcelona, el Departament d'Interior ha constatat que aquest dissabte el trànsit de sortida de la capital catalana ha descendit un 76,48% respecte un dissabte habitual, mentre que el trànsit d'entrada ha baixat un 69%.