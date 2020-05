Budó: "Si aquest estat d'alarma significa estar un mes més amb competències manllevades, no hi podem donar suport"

El Govern de la Generalitat s'oposa a la pròrroga de l'estat d'alarma anunciada per Pedro Sànchez. "Si aquest estat d'alarma significa estar un mes més amb les competències manllevades, no hi podem donar suport", ha assegurat la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, durant la compareixença diària sobre l'evolució de la Covid-19. Budó ha dit que "no té cap sentit" el comandament únic que exerceix el govern espanyol, motiu pel qual ha reclamat autonomia per afrontar la crisi sanitària. D'altra banda, Budó ha anunciat que el president Quim Torra ha encarregat al Procicat un pla per definir com serà el desconfinament de les escoles, els esplais, les colònies i els casals d'estiu.

Budó, que ha conegut la voluntat de Sánchez de prorrogar l'estat d'alarma durant la compareixença de la Generalitat, ha dit que l'executiu català no donarà suport al govern espanyol mentre mantingui el comandament únic de la gestió de la crisi del coronavirus. "Necessitem competències per prendre decisions que són competència pròpia", ha remarcat la consellera, que ha afegit: "No té cap sentit que se'ns faci planificar la desescalada però després haguem de demanar permís a Madrid".

En aquest sentit, ha defensat que la Generalitat "té capacitats i coneixements" per gestionar la crisi de la Covid-19. "Nosaltres ens sabem gestionar, sabem prendre decisions i necessitem que se'ns retornin les competències perquè la feina l'estem fent", ha insistit Budó. A parer de la consellera, la legislació actual i les competències territorials serien "suficients" per gestionar la situació provocada per la pandèmia del coronavirus.

Al mateix temps, la també portaveu ha puntualitzat que l'oposició expressada aquest dissabte a la pròrroga de l'estat d'alarma és en nom del Govern, i ho ha desvinculat del vot que finalment acabin adoptant els grups parlamentaris de Junts per Catalunya i ERC al Congrés dels Diputats quan es debati aquesta qüestió.



Pla per desconfinar escoles i lleure infantil

D'altra banda, Meritxell Budó ha avançat que el president Quim Torra ha encarregat al Procicat (Pla Territorial de Protecció Civil) l'elaboració i aprovació d'una proposta de desconfinament per a les escoles, els esplais, les colònies i els casals d'estiu. L'objectiu és que el document estigui enllestit la setmana que ve, si bé no n'ha donat més detalls.

Budó ha recordat que l'obertura de centres educatius és un pas que el pla de desescalada del govern espanyol preveu a partir de la fase 2 del desconfinament, situació que a hores d'ara no es dona a cap territori. Amb tot, ha remarcat que "són realitats que es produiran els propers dies i cal abordar-les i planificar".

En paral·lel, la consellera ha dit que la comissió per a la reactivació econòmica i la protecció social de la crisi de la covid-19 es va reunir ahir divendres i va aprovar el pla de treball per fer el pla de reactivació que ha de servir per superar l'actual context econòmic i sanitari.



L'endarreriment en els ERTO, un "escàndol majúscul"

Finalment, Budó ha reclamat a l'estat espanyol que incrementi els recursos del SEPE per actualitzar la situació de les desenes de milers de treballadors que són en un ERTO des del mes de març però que encara no han cobrat la prestació. "El que passa és un escàndol majúscul", ha etzibat la consellera.

Segons Budó, és "inacceptable" que hi hagi treballadors sense rebre els ingressos que els pertoquen per l'ERTO forçós amb motiu de la crisi sanitària i ha reclamat a l'executiu de Sánchez que millori també l'atenció telefònica i digital als afectats.