L'Audiència de Barcelona ordena l'ingrés a la presó de Millet, Montull i Osàcar

L'Audiència de Barcelona va ordenar l'ingrés a la presó dels exresponsables del Palau de la Música Fèlix Millet i Jordi Montull i de l'extresorer de CDC Daniel Osàcar per complir les penes de presó imposades pel desviament de fons de l'entitat musical. En una interlocutòria, la secció desena de l'Audiència de Barcelona va donar fins al proper 25 de juny als tres principals condemnats del cas Palau per ingressar voluntàriament a la presó, tot i que el reglament penitenciari estableix un termini màxim de deu dies, perquè ja s'hauran superat les tres fases de desescalada marcades pel Govern central per evitar la propagació del coronavirus.

A més, el tribunal ordena que s'executi l'embargament de les seus que CDC va posar a disposició del jutjat per pagar els 6,6 milions d'euros en comissions il·legals que la sentència l'obliga a tornar, i encarrega a l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius que gestioni aquesta operació i, en cas necessari, localitzi altres béns fins a completar el decomís imposat en sentència.

Les defenses de Montull i Osàcar, de 77 i 84 anys d'edat respectivament -Millet en té 84-, van demanar a la sala que suspengués el seu ingrés a la presó per la seva avançada edat, els seus problemes de salut i el risc de contagi per coronavirus si ingressen en un centre penitenciari.

L'Audiència, però, considera que aquestes circumstàncies no permeten als condemnats eludir l'ingrés a la presó, atès que cap d'ells acredita tenir «una malaltia molt greu amb patiments incurables» que no pugui ser objecte de seguiment mèdic a la presó, i destaca que els centres penitenciaris ja han implementat mesures per prevenir el contagi i la propagació de la covid-19.

Per aquest motiu, ordena executar les penes imposades als condemnats -9 anys i 8 mesos de presó i multa de 4,1 milions d'euros per a Fèlix Millet, expresident de la institució, 7 anys i 6 mesos amb multa de 2,9 milions per a qui va ser la seva mà dreta, Jordi Montull, i tres i mig per Osàcar-, encara que seran les presons les que decidiran la seva classificació, tenint en compte les seves circumstàncies personals.

La proposta dels comuns

Per part seva, els comuns van proposar a la reunió de la Mesa del Parlament un text de declaració institucional per condemnar la corrupció i, específicament, el finançament il·legal de CDC confirmat recentment pel Tribunal Suprem. CatECP confia que la resta de grups parlamentaris s'adhereixin al document. «Cal que el Govern i el seu president es posicionin públicament de manera clara, expressant el seu rebuig i exigint a CDC el ràpid retorn dels 6,6 milions a les arques públiques», estableix el text proposat.