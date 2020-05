Les funeràries registren 52 nous morts per covid-19 a Catalunya i eleven la xifra a 11.403

Les funeràries catalanes han informat de 52 noves morts per coronavirus en les darreres 24 hores, 51 menys que en el darrer balanç, segons el Departament de Salut. Això deixa la xifra global de víctimes des de l'inici de la pandèmia en 11.403. A banda, s'han detectat 322 nous casos positius testats, 57 menys que dimarts, i ja en són 61.677. Pel que fa als casos possibles, la xifra és de 185.281, 4.663 més. Entre positius i sospitosos, doncs, són 246.958, 4.985 més que dimarts. D'entre les víctimes, 3.375 han mort a una residència (14 més), 617 al domicili (1 menys) i 154 en un centre sociosanitari (la mateixa xifra que ahir). 6.510 persones han mort a l'hospital (25 més) i actualment hi ha 353 persones ingressades greus, 16 menys que ahir.

Des de l'inici de la pandèmia fins ara han estat ingressades de gravetat un total de 3.962 persones, nou més que aquest dimarts, i 35.443 persones han rebut l'alta hospitalària, 313 més que fa 24 hores.

En total, 3.715 professionals de residències geriàtriques estan aïllats per sospita o confirmació, 120 menys que fa un dia. En total, a les residències de gent gran s'han confirmat 12.738 positius, 72 més, i 35.652 casos són sospitosos, 263 més, un total de 48.390 persones, cosa que significa al voltant de tres quartes parts del total d'avis residents a Catalunya.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.799 persones, entre positius i sospitosos, 2.254 en hospitals, 1.244 en residències i 256 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.632 morts, 1.504 en hospitals i 737 en residències, a banda de 250 no classificats i 126 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.184 defuncions, 1.426 en hospitals, 599 en residències i 80 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.429 morts (524 en hospitals, 458 en residències, 339 no classificats i 106 en domicilis) i a Girona han estat 719 els morts (422 en hospitals, 197 en residències i 27 en domicilis).

Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 366 morts, 185 dels quals en hospitals, 100 en residències i 10 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha hagut 202 morts en total, 164 en hospitals, 29 en residències i 3 en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran es mantenen amb 30 morts com ja fa dies, 21 en hospitals i 4 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 17.706 de confirmats i 40.826 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 15.569 de positius i 47.573 de sospitosos, i a la metropolitana sud, 10.841 positius i 31.518 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.595 els confirmats i 17.453 els sospitosos. A Girona hi ha 5.942 confirmats i 22.505 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.937 persones amb coronavirus confirmades i 11.117 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.966 casos confirmats i 6.669 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 368 casos confirmats i 1.598 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 228 casos confirmats i 3.389 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 3.062 casos confirmats en residències i 8.481 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.171 positius confirmats en residències i 9.619 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.455 casos confirmats i 6.049 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.485 els residents confirmats i 4.128 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.553 casos confirmats i 3.615 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 423 casos positius confirmats i 1.821 de sospitosos, i a Lleida són 437 els confirmats i 887 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 76 casos confirmats i 261 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre es mantenen en 16 de confirmats en residències i 763 de sospitosos.