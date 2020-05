El sistema telemàtic de preinscripció escolar ja ha registrat gairebé 19.000 sol·licituds

El sistema telemàtic de preinscripció escolar que s'ha posat en marxa aquest dimecres ha registrat gairebé 19.000 sol·licituds fins a les 16 hores, segons ha dit el director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Juanjo Falcó. En declaracions a TV3, ha apuntat que el sistema de registre ha anat "molt bé" tot i que hi ha hagut una incidència i el sistema ha caigut entre les 10.30 hores i les 11.45 hores, quan s'ha resolt. Falcó ha admès que en moments en què es concentren molts accessos alhora "és possible que l'eina deixi de funcionar o vagi molt lenta". Per això, ha dit, com més "s'espongi" la presentació de sol·licituds més "àgil" serà el sistema.

En aquest sentit, ha recordat que no té importància a l'hora de processar la sol·licitud presentar-la el primer dia o el tercer, ja que el termini està habilitat durant les 24 hores des d'aquest dimecres i fins al dia 22.

Segons ha dit, el ritme de presentació de sol·licituds, 19.000 sobre una previsió total de 120 o 130.000 preinscripcions, fa pensar que la gran majoria es faran de forma telemàtica.

A les 14 hores el sistema ja havia rebut 12.000 sol·licituds, que han augmentat fins a gairebé 19.000 en només dues hores.

El director general d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa ha afirmat també que tot i que no és el mateix fer la visita virtual dels centres que poder visitar físicament l'escola i tenir contacte amb el professorat per decantar-se a l'hora de triar una escola "les circumstàncies són les que són". "Hem intentat a través de la pàgina web donar tota la informació possible virtualment", ha apuntat pel fet de no poder fer les habituals portes obertes a causa del coronavirus.

D'altra banda, i veient les imatges d'escoles reobertes a països com França, Falcó ha dit que costa entendre la docència sense el contacte amb els alumnes però ha destacat que "és el que toca".

"El curs que ve serà diferent"

De fet, una de les "poques certeses" de cara el curs vinent a Catalunya és, segons ell, que "serà diferent" perquè caldrà mantenir uns criteris de seguretat sanitària. "Bàsicament la distància física i les mesures d'higiene", ha afegit.

Amb tot, encara queda temps, ha dit, per fer previsions amb exactitud sobre quins canvis caldrà aplicar. "Haurem de decidir en funció de cada centre i circumstància", ha conclòs.