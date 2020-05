El Govern català proposa que Girona, Lleida i Catalunya Central passin a fase 1

El Govern de la Generalitat proposa que les regions sanitàries de Girona, Lleida i Catalunya Central passin també a la fase 1 el proper dilluns i deixa de moment en l'aire el plantejament sobre la regió metropolitana de Barcelona. En les properes hores s'estudiarà una proposta parcial per a l'àrea metropolitana, "que no serà completa de passar a la fase 1", segons ha indicat després de la reunió del pla Procicat la consellera de Salut, Alba Vergés. En preguntar-li si aquest plantejament estaria a temps d'aplicar-se ja dilluns, ha indicat que caldrà veure la data concreta, però ha afegit que no es vol anar "molt més enllà". Les regions que es plantegen per passar ja a fase 1 estan risc baix o moderat de coronavirus.