La formació dels exconvergents es dirà Partit Nacionalista de Catalunya

La formació política del Grup de Poblet es dirà Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), tal com va avançar l' Ara i van confirmar fonts de la plataforma d'El País de Demà, impulsora de l'espai. Es tracta d'una antiga marca registrada fa anys per dirigents de CDC, i que ara es posa a disposició de la plataforma, que donarà suport als partits -existents o nous- que assumeixin el manifest del Grup de Poblet. És aquí, com a formació nova, que el PNC apareix ja com la branca política de l'entorn del Grup de Poblet, format per exdirigents de CiU i el PDeCAT majoritàriament. Les sigles, però, no són definitives de cara a les properes eleccions al Parlament, ja que el PNC intentarà arribar a acords amb altres actors polítics.

Fonts del Grup de Poblet van explicar que, tot i el pas endavant de la marca del PNC, aspiren a que no es presenti sol a les properes eleccions al Parlament, i que hi hagi més forces sobiranistes, nacionalistes i catalanistes de l'entorn moderat i no unilateralista, que vulguin sumar-se al projecte amb l'objectiu de crear una «Catalunya integradora pròspera i justa». Ara mateix l'entesa més probable és amb Units per Avançar, encapçalat per Ramon Espadaler. Per la seva banda, El País de Demà actuarà a partir d'ara com la branca ideològica, de pensament i civil del nou PNC.

El registre del PNC es remunta a l'any 1978, segons el registre del Ministeri d'Interior, a partir de l'antiga Joventut de Convergència (JCDC), l'embrió de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC). Actualment el PNC està inscrit a la Rambla de Catalunya 94, el mateix espai on l'excoordinadora del PDeCAT, Marta Pascal, va registrar la marca de JxCat. L'exsenadora forma part de l'entorn del Grup de Poblet amb altres noms com Antoni Bayona, Carles Campuzano, Jordi Xuclà, Marta Pigem, Lluís Recoder o Oriol Homs.