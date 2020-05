Educació impulsa un projecte d'informació i orientació virtual per ajudar a triar els ensenyaments postobligatoris

El Departament d'Educació ha impulsat un projecte d'informació i orientació acadèmica virtual per ajudar els alumnes en la tria dels ensenyaments postobligatoris. La iniciativa 'Al teu costat en la tria educativa' es posarà en marxa el 18 de maig al web del Departament amb l'objectiu d'ajudar alumnes i famílies a triar les diferents ofertes d'ensenyaments postobligatoris i els itineraris educatius, especialment en el casos de canvi d'etapa. La informació s'obtenia habitualment a través de l'assessorament de professors i orientadors als centres i esdeveniments com el Saló de l'Ensenyament i d'altres fires que enguany no s'han fet pel coronavirus.

Amb la posada en marxa d'aquest projecte, Educació busca també noves formes de comunicació. El servei és complementari a la tasca que ja es fa des dels centres educatius i vol ser un servei d'orientació acadèmica personalitzada a través d'un llenguatge i formats virtuals per a alumnes a partir de 16 anys.

El portal d'Educació incorporarà un nou espai amb vídeos animats sobre els diferents itineraris formatius, de presentació dels diferents ensenyaments amb la possibilitat de fer consultes en línia, preguntes freqüents que sorgeixen a l'hora de triar els estudis, les novetats del proper curs i dades de preinscripció i de proves.

D'altra banda, el web Estudiar a Catalunya disposarà de la informació completa de tots els ensenyaments: informació general, modalitats, cicles, accés, sortides acadèmiques i professionals, etc.