El director de Catalunya Ràdio, a un pas de ser jutjat pels anuncis de l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha deixat a les portes de judici per desobediència el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, per la difusió d'anuncis de l'1-O a l'emissora pública, si bé considera de «notable importància» el seu argument que no tenia competències en l'àmbit publicitari. Així ho sosté la secció segona de l'Audiència de Barcelona en una interlocutòria en què desestima el recurs interposat per Gordillo contra la decisió de la titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona de processar-lo per un delicte de desobediència en la causa oberta a una trentena d'imputats, entre ells diversos exalts càrrecs de la Generalitat, per l'1-O. De la mateixa forma que en el cas del director de TV3, Vicent Sanchis, a qui l'Audiència també ha confirmat el seu processament per desobediència, la sala conclou que hi ha indicis per jutjar Gordillo per participar presumptament en un «pla comú» per a la preparació, publicitació i celebració del referèndum, en el seu cas «autoritzant o no oposant-se» a l'emissió de la publicitat de l'1-O a Catalunya Ràdio.

L'Audiència reconeix que Gordillo es va mostrar «reticent» a continuar amb l'emissió de la campanya publicitària, com va acreditar aportant al jutjat una sèrie de correus electrònics en què denunciava pressions per part de la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach; i del responsable comercial, Martí Patxot; tots dos també processats, perquè avalés l'emissió dels anuncis. No obstant això, l'Audiència destaca que Gordillo va respondre amb un «endavant» al requeriment.