Catalunya lidera les dades de contagis i morts, seguida de Madrid

Catalunya es manté com a líder de tots els indicadors del coronavirus que el Ministeri de Sanitat comunica cada dia, amb Madrid al darrere. Les dues comunitats van registrar més de la meitat de les noves defuncions, amb 111 de les 184 comptabilitzades a tot Espanya. En les dades feetes públiques al migdia d'ahir, Catalunya va registrar 71 morts, que significa el 38% del total, una xifra que ha augmentat un punt respecte del dimarts. Madrid se situa en segon lloc amb 40 defuncions, les mateixes que dimarts. Tot i que la xifra de morts diària és inferior a 200 des de fa cinc jornades, ahir el nombre de víctimes ja va superar les 27.000 (27.104). La taxa de letalitat a Espanya es situa a l'11,9%, una xifra que el responsable d'emergències Sanitàries Fernando Simón va titllar d' «elevada» però que va comparar amb les de països com França o Bèlgica, que s'eleven al 19,2% i del 16,3%.

En el cas dels nous contagis, dels 426 registrats, 136 van ser a Catalunya, i 75 a Madrid. Així doncs, ambdues comunitats acumulen el 48% dels nous casos confirmats. Des de l'inici de la pandèmia s'han diagnosticat mitjançant proves PCR 228.691 persones amb Covid-19. Pel que fa a les hospitalitzacions, ambdues comunitats estan més igualades, i si bé guanya Catalunya (129), Madrid la segueix molt de prop amb només vuit casos menys. Els casos greus que requereixen l'entrada a cures intensives (UCI) han experimentat un fort repunt a Catalunya amb 39 entrades, si bé dimarts no n'hi va haver cap. Madrid en va fitxar 12. En l'altre extrem, el de les altes hospitalàries, es van registrar 1.843 nous curats (2 més que dimarts) i ja en són 140.823.

Pel que fa a les dades de la nit, Salut va informar de 52 noves morts (51 menys que l'augment de dimarts), situant-se la xifra total en 11.403. Respecte els contagis, n'hi ha 322 de nous (75 menys que el creixement de dimarts) fins arribar-se als 61.677 totals.



Situació a Girona

A Girona, les hospitalitzacions i els sanitaris infectats van copsar les bones notícies del dia. En el primer cas, els pacients ingressats van tornar a situar-se per sota dels 200 i se segueix, doncs, la tendència a la baixa que ja es va fer evident la setmana passada, entre petits repunts com el de dimarts amb un cas més que dilluns, quan la xifra diària va baixar dels 300 casos per primera vegada en un mes i mig. També va baixar la xifra de casos greus, que es va situar als 21 després de tres dies estancada als 24. Completa la caiguda la dada de sanitaris contagiats, amb 21 altes ahir i que situen la xifra de positius a 83.

En el cas de les defuncions, ahir se'n van registrar quatre, tres menys que dimarts, i es van detectar 38 nous contagis, sis menys que el dia anterior.

Als hospitals comarcals, Figueres, Blanes, Olot i Campdevànol van actualitzar dades. En el primer cas, la Fundació Salut Empordà , que gestiona l'hospital figuerenc, va registrar sis casos més de coronavirus dels quals cinc estan contagiats i un ja l'ha passat, segons la informació que dona el test serològic. L'hospital té nou casos de Covid-19 i dos professionals sanitaris estan de baixa per infecció. Des de l'inici de la pandèmia ha registrat 24 defuncions.

En el cas d'Olot, la Fundació de l'hospital va confirmar una nova defunció ahir a la matinada d'un pacient d'edat avançada i amb patologies prèvies. Es tracta de la 35 víctima que registra el centre. D'altra banda, des de l'última actualització s'ha donat una nova alta i ja en sumen 106. Hi ha cinc pacients ingressats amb coronavirus, i tots els vuitanta professionals sanitaris contagiats ja s'han recuperat i estan treballant.

A l'hospital de Blanes la situació s'ha estabilitzat i actualment hi ha quatre pacients ingressats per coronavirus, dos menys que fa una setmana. No es va registrar cap alta ni cap defunció. Per últim, l'hospital de Campdevànol manté per cinquè dia consecutiu dos persones ingressades amb coronavirus, sense cap nou cas ni cap alta. Des de l'inici de la pandèmia ha confirmat nou defuncions.