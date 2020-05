Torra: "Aquest país no farà cap retallada"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha apostat per la despesa pública i l'endeutament per tal de reactivar l'economia un cop se superi la pandèmia de covid-19. "Aquest país no farà cap retallada", ha garantit aquest diumenge a la roda de premsa que ha ofert després de la reunió dels presidents autonòmics amb el cap del govern espanyol, Pedro Sánchez.

Segons ha relatat, Torra ha traslladat al dirigent socialista un seguit de mesures econòmiques i l'ha advertit que "tot el que no es gasti en els pròxims mesos s'haurà de multiplicar per molt més si les empreses fan fallida o els ERTO es converteixen en ERO". Per això, ha rebutjat constrènyer les arques de la Generalitat: "Si estic fent un discurs en què poso tot l'accent en la despesa pública, en gastar, això és absolutament incompatible amb què ens plantegéssim fer algun tipus de retallada".

El president català aposta per aplicar "urgentíssimament" els propers tres mesos una "política de salvament" de l'economia. Per això ha reclamat una "operació de rescat de l'economia" en paral·lel al desconfinament de la població i així ho ha traslladat a Sánchez, a qui ha reclamat un permís retribuït per a les famílies que tenen nens o persones dependents a càrrec, l'aprovació immediata de la renda bàsica universal i una moratòria del cobrament de quotes i impostos acompanyada de transferències directes i subvencions per garantir la liquiditat als sectors més afectats.

A més, ha explicat que el Govern reorientarà partides pressupostàries per fer front a les conseqüències socioeconòmiques del coronavirus i "lluitarà" per augmentar el topall de dèficit que marca l'Estat –ha titllat de "ridícul" el 0,2% actual. "L'endeutament ara no és important. Si no salvem l'economia, tan se val l'endeutament que tinguem", ha avisat. Així mateix, ha expressat el suport de la Generalitat a les demandes dels ajuntaments que volen poder accedir als seus superàvits.

Una altra de les propostes de Torra passa per "paquetitzar" les ajudes públiques i reduir els tràmits burocràtics per tal de fer més accessibles les ajudes i estímuls a la recuperació. "Que sàpiguen quins són els ajuts de la Generalitat, de la Diputació i del món local i fem grans paquets d'ajuts per facilitar al màxim i desburocratitzar al màxim", ha detallat.