Simón, sobre l'encara elevat nombre de positius a Catalunya: "Molts contagis s'estan notificant amb retard"

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha opinat sobre l'encara elevat nombre de positius per coronavirus a Catalunya, ja que avui reporta 151 nous casos confirmats per PCR, la comunitat amb més positius molt per sobre dels 110 de Castella i Lleó i els 73 de Madrid. "A Catalunya es notifiquen més contagis aquests últims dies per la recuperació de casos que venen amb cert retard", ha assenyalat Simón. "Semblen nous diagnòstics de covid-19 però estan ubicats al llarg del temps i potser són de fases inicials de la pandèmia", ha apuntat el coordinador de Sanitat, que ha recordat que Madrid va patir un efecte similar. "Ara mateix Catalunya està corregint aquest efecte", ha puntualitzat.



"Sortiran moltes fòbies"

Sobre els efectes de la pandèmia de coronavirus, Simón s'ha mostrat convençut que pot incrementar les pors i les fòbies a la ciutadania. "És possible que acabi deixant alguns comportaments que perdurin. En d'altres epidèmies patides per la humanitat, vam aprendre a no compartir vasos, per exemple", ha rememorat el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries. "I estic segur que aquesta epidèmia produirà molts canvis, ja que ha provocat molta por. Haurem d'aprendre a viure de nou en societat amb un risc que no serà el mateix que abans", ha reflexionat en veu alta Simón. "Estic segur que no tot el món se sentirà còmode amb la situació, i sorgiran moltes fòbies", ha vaticinat el coordinador del Ministeri de Sanitat.



"No es pot regular tot"

I pel que fa a les noves normes en la fase 1 de desescalada, Simón ha descartat entrar en el detall de mobilitat i activitats permeses. "No es pot regular absolutament tot. Les ordes no ho poden preveure tot", ha reconegut el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que ha tornat a fer una crida a la "responsabilitat i la prudència" de la ciutadania. "I al sentit comú", ha puntualitzat Simón. De fet, el coordinador de Sanitat ha insistit en l'alerta que hi pot haver rebrots en els propers dies, però que les autoritats estan actuant "amb enorme prudència".