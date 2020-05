L'Agència Catalana de Turisme, sorpresa per la quarantena a tots els viatgers

L'Agència Catalana de Turisme (ACT) ha mostrat la seva sorpresa pels dos decrets publicats al BOE que obliguen les persones que vinguin de l'estranger a fer una quarantena de 14 dies i que limiten l'accés als aeroports i ports a espanyols, residents i a motius laborals. "Es tracta d'una notícia que ens ha sobtat, no en sabíem res", han apuntat a l'ACN fonts de Turisme, que han precisat que en les darreres reunions amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme "no hi havia cap informació al respecte". Tot i això, l'ACT considera que l'afectació a nivell turístic a Catalunya serà "molt limitada" si la durada dels dos decrets va lligada a l'estat d'alarma pel coronavirus: "No esperàvem tampoc cap allau de turistes internacionals en les properes setmanes".

"La repercussió serà relativa ja que encara tenim bona part del país en la fase 0 de desescalada i una altra part en la fase 1", han insistit les mateixes fonts de l'Agència Catalana de Turisme, que recorda totes les restriccions que tot plegat comporta encara en la mobilitat dels catalans. "Això sí, ens sobta que hagi sorgit una mesura com aquesta sense previ avís. Es tracta d'una mesura que no lliga i no va en la línia de les últimes reunions amb el ministeri de Turisme", han mostrat la seva estupefacció des de l'ACT, que sí han mostrat certa preocupació si aquestes dues directives publicades aquest dimarts al BOE s'allarguen en el temps i es mantenen gran part de l'estiu. "Si es prohibeix l'arribada del turisme internacional, l'afectació serà molt gran".

De fet, la pròpia Agència Catalana de Turisme va informar fa menys d'una setmana que la majoria de turistes europeus –francesos, belgues, holandesos i alemanys- no han cancel·lat les seves reserves de juliol i agost a la Costa Brava. Els visitants internacionals estan a l'expectativa de com evoluciona la situació i també dels protocols de seguretat que s'aplicaran als establiments catalans. En paral·lel, la majoria de fires i salons de congressos previstos pels mesos de març i abril del 2020 s'han posposat a l'últim quadrimestre de l'any –de setembre a desembre- i igualment estan a l'espera de novetats per poder assegurar la seva viabilitat.