Qui ha darrere el Partit Nacionalista de Catalunya?

El partit polític impulsat per la plataforma "El país de demà", també coneguda com el Grup de Poblet, es dirà Partit Nacionalista de Catalunya i tindrà com a objectiu impulsar una opció catalanista moderada en les properes eleccions autonòmiques. El Partit Nacionalista de Catalunya ja està inscrit en el registre de partits polítics.

Entre els seus promotors hi ha Antoni Garrell, coordinador de la plataforma, però també destacats exdirigents de CDC i del PDeCAT, com l'exconseller Lluís Recoder, l'exsenadora Marta Pascal, els exdiputats Jordi Xuclà i Carles Campuzano, o el jurista Antoni Bayona.

Els drets la marca Partit Nacionalista de Catalunya pertanyen a un grup de persones que l'han posat a la disposició dels impulsors de la nova opció electoral, amb la qual cosa a partir d'ara hi haurà dues personalitats jurídiques diferents: El País de Demà, que seguirà com a plataforma, i el Partit Nacionalista de Catalunya.

El passat 7 de març, el grup de Poblet va acordar "impulsar una nova opció electoral" que aglutini el vot catalanista moderat, d'aquells sobiranistes que rebutgen la via unilateral i volen rellançar l'economia catalana incrementant la competitivitat.

Un dels dubtes que s'ha plantejat és que liderarà el projecte i la futura candidatura al Parlament.