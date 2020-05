El sector del lleure infantil veu amb "preocupació" adoptar mesures en casals i colònies

El sector del lleure infantil veu amb "encert" que el Govern busqui mecanismes per a fer possibles els casals, les colònies i altres activitats aquest estiu. Tanmateix, els preocupa com podran adoptar algunes de les mesures proposades, com ara el distanciament de dos metres entre infants. Així s'expressen tant Fundesplai com la fundació Pere Tarrés en una primera valoració sobre l'anunci fet aquest dilluns per la secretària d'Atenció a la Infància, l'Adolescència i la Joventut, Georgina Oliva. Per això, el sector s'emplaça a seguir treballant el document i les mesures per veure de quina forma podran fer les activitats finalment.

"Com a sector del lleure estem profundament preocupats pel que fa algunes de les propostes que s'han presentat, que van contra natura del tipus d'activitats que es fan en colònies i casals", explica en declaracions a l'ACN el portaveu de Fundesplai, Josep Maria Valls.

Com a exemple, Valls cita el distanciament de dos metres que haurien de mantenir sempre els infants entre uns i altres. "Tothom que hagi treballat amb infants, hagi fet colònies o tingui fills entendrà que és impossible", apunta. A més, veu una "irresponsabilitat" carregar en els monitors aquesta mesures.

En una línia molt similar s'expressa Albert Riu i Mas, director d'acció comunitària de la Fundació Pere Tarrés. "Ens preocupa que s'hagin introduït elements en aquest [document] marc que van contra la pròpia naturalesa d'aquestes activitats", diu en relació a "l'element relacional, del contacte i acompanyament dels infants".



El sector s'emplaça a seguir treballant

"Com a Fundesplai i sector del lleure ens hem emplaçat per seguir treballant en el protocol que ha de fer possible les activitats d'estiu", diu Valls. El portaveu de l'entitat remarca la idea de seguir avançant. "El més important és la seguretat dels infants però estem preocupats per complir amb algunes mesures", conclou.

També Riu manifesta que com a Pere Tarrés la fundació és a l'espera de continuar treballant "al costat de l'administració" per a construir els protocols i que alguns dels plantejaments "puguin anar evolucionant en positiu".

Segons Valls, el sector té previst reunir-se aquest dimecres per analitzar en profunditat el document proposat pel Govern i adoptar un posicionament clar al respecte. No descarta que en surtin propostes o nous plantejaments.



Importància d'activitats d'estiu

Malgrat la complexitat per adoptar noves mesures, tant Valls com Riu coincideixen a destacar la importància dels casals i les colònies d'estiu. "L'atenció a la infància i atenció als més vulnerables és sens dubte una preocupació i entenem que d'alguna manera s'ha de donar resposta", afirma Riu.

Al seu torn, Valls es mostra "convençut" que aquest estiu les activitats són "més que mai importantíssimes" per a tots els infants i sobretot aquells que han passat un confinament més difícil.