El Fons Covid-19 finança 18 projectes a Catalunya per un tractament contra la infecció

El Fons Covid-19 finança 18 projectes a Catalunya per trobar un tractament contra la pandèmia. Aquesta iniciativa, gestionada per l'Institut de Salut Carles II -adscrit al Ministeri de Ciència i Innovació- ha aprovat al llarg de la setmana passada 37 projectes nous d'investigació que millorin a curt termini la gestió del coronavirus, per un valor de 3,5 milions d'euros.

D'aquesta manera, el fons ha distribuït el 90% del pressupost previst (24 milions d'euros en total) en 117 estudis per trobar maneres per combatre la infecció, entre ells els 18 que s'impulsen des de Catalunya. Els gestors del fons preveuen acabar de distribuir els 2,4 milions restants, el 10% del total, en els pròxims dies.

Segons s'explica des del fons Covid-19, els 37 nous projectes incideixen en la investigació de la resposta immunitària, la biologia i comportament del virus, la recerca de possibles fàrmacs, l'estratificació de pacients segons el pronòstic de la malaltia i la recerca de noves solucions de salut pública per millorar el control de la pandèmia, entre altres qüestions.

Pel que fa als projectes catalans, n'hi ha de l'Institut d'Investigació IRB de Barcelona sobre la biologia i comportament del virus; de la Vall d'Hebron sobre diversos perfils immunològics de risc en covid-19; de l'irsiCaixa per identificar la resposta immune protectora davant la infecció; de Bellvitge per millorar el coneixement del perfil immunològic de risc en covid-19; de la UPC sobre inhibidors d'una proteasa del virus; de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya per estudiar possibles teràpies i fer un cribratge de fàrmacs, i de l'Institut del Mar per analitzar l'impacte de la pandèmia en la salut mental de la població, entre d'altres.