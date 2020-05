Els Mossos faran controls aleatoris per evitar mobilitat cap a zones fase 1

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha garantit que els Mossos d'Esquadra faran "controls aleatoris" per evitar desplaçaments de municipis en fase 0 a les zones catalanes en fase 1 de desconfinament: Pirineu-Aran, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.

En declaracions a Rac-1, el conseller ha dit que no hi haurà "controls perimetrals" perquè "no és factible", però sí "aleatoris" a les vies "més importants i fins i tot a les vies secundàries de més ús".

Tot això per evitar "que no es trenqui el confinament" dels municipis que estan encara en fase 0, com és el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que ha apel·lat a la "complicitat" de la població per seguir les normes.

Precisament ahir el conseller i el comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, van abordar l'estratègia policial per garantir la seguretat en la desescalada en una reunió amb comandaments policials de les zones de Catalunya que dilluns entraran en la fase 1.

Pel que fa a la mobilitat interna a les zones que entrin en fase 1 a partir de dilluns, ahir el departament d'Interior va aconsellar no sortir del municipi durant aquesta fase, però Buch ha assegurat que la Generalitat "intentarà desxifrar de la forma més fàcil el que es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat" abans de transmetre una consigna a la població.

En aquest punt, el conseller ha denunciat que el Govern espanyol diu una cosa en públic i després en publica una altra en el Butlletí Oficial de l'Estat, i ha criticat de nou la seva "improvisació" en aquesta crisi i la "inseguretat" que genera.

Respecte als tests PCR als Mossos d'Esquadra que estan en aïllament pel coronavirus, que el departament de Salut ja va dir fa uns dies que es començarien de manera imminent, Buch ha assegurat que aquests tests van començar ja a fer-se dijous, i ha recordat que hi havia uns 1.500 agents a casa seva.

Preguntat per com seran les trobades entre familiars en poblacions que ja estiguin en fase 1, ha dit que caldrà respectar les distàncies de seguretat i deixar abraçades i petons per a "més endavant", i ha recomanat abans que res "sentit comú".

Pel que fa a quan podria entrar en fase 1 l'àrea metropolitana de Barcelona, ha evitat avançar calendaris i ha dit que es plantejarà el pas a la fase 1 quan estigui "preparada".