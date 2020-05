Catalunya, "satisfeta" que s'accepti desconfinar per regions sanitàries

Catalunya, "satisfeta" que s'accepti desconfinar per regions sanitàries EP

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Meritxell Budó, ha afirmat que l'Executiu està "satisfet" que el Ministeri de Sanitat accepti desconfinar Catalunya per regions sanitàries i no per províncies.

En roda de premsa telemàtica aquest dissabte, la també portaveu del Govern ha conclòs que les decisions consensuades "són més útils que la imposició" i espera que segueixi sent així.

Ha afegit que la decisió del Ministeri és l'encertada i ha reiterat que les propostes de la Generalitat parteixen sempre de criteris científics, a més que "ningú coneix millor" que el Govern la situació a Catalunya.