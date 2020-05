Baixen a 46 les morts diàries registrades per les funeràries catalanes per covid-19 i eleven la xifra global a 10.831

Baixen a 46 les morts diÓries registrades per les funerÓries catalanes per covid-19

Les morts diàries per coronavirus registrades per les funeràries catalanes han baixat fins a 46 aquest dimecres, 57 menys que ahir, fet que deixa la xifra global en 10.831, segons el Departament de Salut. Fins ara s'han detectat 59.621 casos positius (1.062 més que dimarts) i n'hi ha 157.113 de possibles (9.329 més). La xifra global és de 216.734 (10.391 més que ahir). Del total de morts, 3.178 han estat en residència (23 més), 595 a domicili (2 més) i 140 en sociosanitari (cap més que ahir). La resta són morts en hospitals o no classificables. Fins ara han mort en centre hospitalari 6.286 persones, 39 més que dimarts. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals, i això pot provocar desajustos.

Des de l'inici de l'epidèmia fins aquest dimarts, un total de 3.921 persones han estat ingressades de gravetat, deu més que aquest dimarts; actualment són 483, 35 menys que fa 24 hores. En total s'han comptabilitzat un total de 33.241 altes hospitalàries, 525 més que dimarts.

Del nombre total de positius arreu del país, 8.948 són professionals sanitaris, vuit més, mentre que 4.615 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 130 menys que aquest dimarts. Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 12.245 persones han estat confirmades com a positius, 498 més, i 32.843 són casos sospitosos, 2.796 més. Això fa un total de 45.088 avis residents afectats, 3.294 més que aquest dimarts.

Per territoris, a la ciutat de Barcelona han mort 3.654 persones, entre positius i sospitosos, 2.181 en hospitals, 1.191 en residències i 242 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.528 morts, 1.455 en hospitals i 699 en residències, a banda de 125 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.131 defuncions, 1.377 en hospitals i 586 en residències. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.229 morts (505 en hospitals, 398 en residències i 103 en domicilis) i a Girona han estat 674 els morts (399 en hospitals, 170 en residències i 27 en domicilis). Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 342 morts, 178 dels quals en hospitals, 92 en residències i 10 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha 197 morts en total, 160 en hospitals, 29 en residències i dos en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran segueixen amb 30 morts com ja fa dies, 21 en hospitals i quatre en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 17.029 de confirmats i 34.898 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 15.262 de positius i 40.161 de sospitosos, i a la metropolitana sud 10.597 positius i 27.419 sospitosos. A la Catalunya Central són 5.329 els confirmats i 14.866 els sospitosos. A Girona hi ha 5.678 confirmats i 18.930 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.805 persones amb coronavirus confirmades i 8.931 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.899 casos confirmats i 5.844 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 356 casos confirmats i 1.274 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 212 casos confirmats i 2.828 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 2.944 casos confirmats en residències i 7.929 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 3.014 positius confirmats en residències i 8.376 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.410 casos confirmats i 6.217 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.399 els residents confirmats i 3.761 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.488 casos confirmats i 3.378 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 410 casos positius confirmats i 1.456 de sospitosos, i a Lleida són 424 els confirmats i 864 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 75 casos confirmats i 159 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre n'hi ha 16 de confirmats en residències i 671 de sospitosos.