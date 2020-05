La Sindicatura de Comptes veu irregularitats en la gestió de Borràs a la ILC

La Sindicatura de Comptes ha publicat un informe que conclou que la Institució dels Lletres Catalanes (ILC), quan la dirigia l'ara portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, va incomplir la legislació amb un "fraccionament" de contractes, si bé ella ha negat que hi hagués delicte.

Al desembre, el Tribunal Suprem va acordar obrir un procediment a Borràs per presumptes irregularitats en l'adjudicació a un amic de 18 contractes per valor de 259.863 euros quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 i 2017.

Avui dimecres, la Sindicatura de Comptes, òrgan fiscalitzador extern de la gestió econòmica del sector públic de Catalunya, ha donat a conèixer el seu informe sobre la ILC, que dit que "de l'anàlisi dels contractes menors del període 2016-2018 d'un import de 1.320.000 d'euros es desprèn que a set adjudicataris se'ls van adjudicar diversos contractes menors per imports acumulats superiors a el màxim permès per al contracte menor".

La Sindicatura detecta que "en cinc d'aquests casos hi ha una reiteració de l'objecte dels contractes", per la qual cosa considera que "es van incomplir" dos articles de la llei de contractes del sector públic i "hi va haver un fraccionament de la contractació".

En la investigació oberta per la justícia es parla d'una presumpta adjudicació irregular de contractes a Isaías Herrero, un programador informàtic amic de Borràs, i entre els contractes menors amb reiteració de l'objecte detectats per la Sindicatura apareixen les sigles I.H.F. per identificar un dels cinc adjudicataris.

En concret, a I.H.F. se li atribueix un contracte d'octubre de 2016 de "Desenvolupament àrees Festival nacional de poesia al web de la ILC", per valor de 11.850 euros, i un altre de febrer de 2017 de "Creació i manteniment web Any Bertrana", de 16.050 euros.

No obstant això, en declaracions a TV3, Borràs ha contradit l'informe de la Sindicatura i ha afirmat que en la seva etapa a la ILC "no hi ha hagut fraccionament" de contractes.

Borràs, que va deixar de ser "directora de la ILC el 17 de gener de 2018", ha expressat la seva estranyesa pel fet que un informe de la Sindicatura sobre l'exercici de 2018 "tiri cap enrere" i revisi contractes de 2016.

Així i tot, ha negat que l'informe la posi en dificultats davant la justícia: "En contra, el que ratifica aquest informe és justament que no hi ha fraccionament", ha dit.

Borràs ha dit que el seu advocat pensa fins i tot "traslladar" aquest informe al Suprem, perquè "justament el que posa de manifest és que aquests contractes que estan sent investigats no constitueixen cap tipus de delicte".

Des Twitter, Gonzalo Boye, advocat de Borràs, ha confirmat que esgrimirà aquest informe com a prova en la causa que el Suprem té oberta contra ella, pendent que el Congrés tramiti el suplicatori.

Segons el lletrat, l'informe de la Sindicatura "acredita que Borràs no ha comès cap delicte" i, a més, és una auditoria basada en una llei vigent des 2018 que s'aplica a contractes adjudicats entre 2016 i 2017, "en tot cas mai qualificant de delictius".

En la mateixa línia ha reaccionat el vicepresident primer del Palament, Josep Costa, company de files de Borràs a JxCat, que ha afirmat en un tuit: "Evidentment no és el mateix fraccionar un contracte (que sempre és interpretable) que cometre quatre delictes. L'acusació ja comença a desmuntar-se".