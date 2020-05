Les funeràries registren 174 nous morts per coronavirus a Catalunya i eleven la xifra global a 10.682

El total de morts per coronavirus registrats per les funeràries arriba als 10.682, amb 174 noves defuncions aquest dilluns, segons Salut. Són 118 més que l'últim increment. Fins ara s'han detectat 57.900 positius i n'hi ha 141.914 de possibles. La xifra global és de 199.814 (5.665 més que diumenge). En el cas dels positius l'augment és de 394, 251 més que l'últim increment. Del total de morts, 3.131 han estat en una residència (76 més), 590 al domicili (5 més) i 137 en un sociosanitari (3 més). La resta són morts en hospitals o no classificables. Fins ara han mort en centre hospitalari 6.153 persones, 59 més que diumenge. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals, i això pot provocar desajustos.

Fins a aquest dilluns 3.907 persones han estat ingressades de gravetat, 2 més que diumenge; actualment són 557, 32 menys que fa 24 hores. Fins avui s'han comptabilitzat 31.964 altes hospitalàries, 247 més que en l'últim balanç.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.755 són professionals sanitaris, 260 més que ahir. Salut no ha proporcionat aquest dilluns les dades de professionals de residències aïllats per sospita o confirmació.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 11.632 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus, 72 més que ahir, i 29.177 són casos sospitosos, 759 més. El total de residents afectats és de 40.809, 831 més que dimecres.

Per primer cop, la Conselleria de Salut ha desglossat les dades territorials per regions sanitàries, cosa que implica dividir l'àrea metropolitana en tres àmbits: ciutat de Barcelona, àrea metropolitana nord i àrea metropolitana sud. A la ciutat de Barcelona han mort 3.619 persones, entre positius i sospitosos, 2.153 en hospitals, 1.182 en residències i 240 en domicilis; a la zona metropolitana nord, hi ha hagut 2.484 morts, 1.440 en hospitals i 689 en residències, a banda de 125 en domicilis; mentre a la metropolitana sud s'han registrat 2.110 defuncions, 1.363 en hospitals i 579 en residències.

A la Catalunya Central hi ha hagut 1.212 morts (496 en hospitals, 384 en residències i 102 en domicilis) i a Girona han estat 655 els morts (341 en hospitals, 165 en residències i 26 en domicilis). Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 336 morts, 174 dels quals en hospitals, 90 en residències i 10 en domicilis, mentre que a Lleida hi ha 192 morts en total, 155 en hospitals, 29 en residències i 2 en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran també segueixen amb 30 morts com ja fa dies, 21 en hospitals i 4 en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre tampoc se n'ha registrat cap de nova i es mantenen en 42 defuncions, 10 en hospitals, 7 en residències, 7 en domicilis i 18 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona ciutat n'hi ha 16.676 de confirmats i 32.803 de sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana nord n'hi ha 15.120 de positius i 37.412 de sospitosos, i a la metropolitana sud 10.148 positius i 23.187 sospitosos. A la Catalunya Central són 4.975 els confirmats i 12.985 els sospitosos. A Girona hi ha 5.517 confirmats i 17.016 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.781 persones amb coronavirus confirmades i 7.903 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.847 casos confirmats i 5.052 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 351 casos confirmats i 1.140 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 206 casos confirmats i 2.677 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona ciutat té 2.840 casos confirmats en residències i 7.496 de sospitosos. A l'àrea metropolitana nord hi ha 2.987 positius confirmats en residències i 7.771 sospitosos, mentre que a l'àrea metropolitana sud s'han registrat 2.203 casos confirmats i 4.743 sospitosos entre els residents. A la Catalunya Central són 1.187 els residents confirmats i 3.273 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.438 casos confirmats i 3.015 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 409 casos positius confirmats i 1.305 de sospitosos, i a Lleida són 412 els confirmats i 754 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 75 casos confirmats i 125 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre n'hi ha 16 de confirmats en residències i 662 de sospitosos.