El Departament d'Educació planteja iniciar la preinscripció per via telemàtica l'11 de maig si l'Estat aixeca la prohibició per fer aquest tràmit administratiu i segons l'avanç de la desescalada. Així consta al document que va aprovar dissabte el Pla Territorial de Protecció Civil (PROCICAT), al que ha tingut accés l'ACN, i que s'està fent arribar als centres educatius per informar-los. Amb tot, el pla deixa clar que "els calendaris concrets de tots els processos s'establiran en el moment en que s'hagi aixecat la suspensió dels tràmits administratius, d'acord amb l'autorització del PROCICAT". La primera setmana es reservaria a la preinscripció telemàtica i a partir de la segona es faria la presencial per als casos extraordinaris.

El procés de preinscripció als ensenyaments s'havia de fer entre el 23 de març i l'1 d'abril però la crisi sanitària del coronavirus va impedir-ho. Educació treballa ara per poder iniciar aquest tràmit i alerta que "ajornar l'inici del procediment d'inscripció més enllà del 13 de maig posa en greu risc la plena efectivitat del dret a l'educació de tot l'alumenat" en les condicions habituals.

Per això, planteja la "necessitat" d'iniciar la preinscripció a partir de l'11 de maig. Aquest calendari compta amb la previsió que llavors s'entri en la fase 1 del pla de desescalada del Ministeri de Sanitat i en la fase 2 del del Govern. Cala però que el el govern espanyol aixequi la prohibició de fer aquest tràmit administratiu, aspecte que ja ha demanat Educació. La preinscripció començaria per als ensenyaments gratuïts i obligatoris (segon cicle d'educació infantil, primària i secundària) i a partir d'aquí s'aniria enllaçant la resta.

Més enllà del calendari, el pla aprovat pel PROCICAT contempla la "generalització" a tots els ensenyaments de la presentació telemàtica de les sol·licituds, així com la consulta telemàtica dels resultats. Incorpora l'opció de fer-ho de manera presencial per aquelles famílies que no puguin fer-ho per mitjans electrònics però, i per "endarrerir tot el possible el moment de reobertura dels centres al públic", aquesta possibilitat no s'habilitaria fins a la segona setmana del termini establert.

En aquets casos, el document incorpora les mesures que s'hauran de seguir als centres per prevenir el contagi de la covid-19, la primera de les quals és implantar un sistema de cita prèvia. A més, hi participaran el "mínim possible" de treballadors i cap d'especial vulnerabilitat, es farà una neteja diària del espais utilitzats, s'habilitaran els menors espais possibles dels centres, si hi ha cues es faran als patis i s'instal·laran mampares.

A més, es dotarà els professionals de mascaretes quirúrgiques, pantalles protectores facials i guants i també hi haurà mascaretes per aquells que han d'accedir al centre a fer la preinscripció i no en portin de casa.



Quantificació del material necessari

El document quantifica el material necessari per centre per oferir amb seguretat el servei. Així, proposa el supòsit que l'atenció i recollida de cada sol·licitud d'un usuari pot implicar 15 minuts i que l'atenció al públic seria de 9 a 13.30 hores, amb mitja hora de descans. El resultat és que podrien atendre 16 persones en un matí i en cinc dies unes 80.

A partir d'aquest supòsit i les sol·licituds del curs anterior, s'especifica el nombre de mampares, guants, mascaretes, pantalles de protecció persona li gel hidroalcohòlic que necessitaria cada centre.

També es concreta que fins a 80 sol·licituds caldrien un màxim de tres treballadors, de 80 a 160 quatre i de més de 160 fins a cinc treballadors. El primer supòsit el complirien 1.847 centres, el segon 431 i el tercer 65. En tot cas, serà la direcció del centre la que haurà de fer la proposta dels treballadors necessaris per al procés i Educació aportarà l'equipament de seguretat.

En línies generals, Educació preveu tenir per a la primera setmana de preinscripció 4.500 mampares, 5.000 pantalles de protecció facial, 10.000 capses de 100 guants de nitril, 5.800 capses de 50 mascaretes quirúrgiques i 10.000 ampolles de mig litre de gel hidroalcohòlic. Aquest material s'ha de fer arribar a 2.343 centres d'ensenyament obligatori i postobligatori.



Realització de proves

El document aprovat dissabte també incorpora mesures per a la realització de proves per a l'accés a diversos ensenyaments o d'obtenció de títols i certificats. Educació preveu publicar el calendari d'aquestes proves quan s'aixequi la suspensió sobre els tràmits administratius. En aquests casos, la inscripció i consulta de resultats també es farà de forma telemàtica majoritàriament però la realització de la prova "comporta necessàriament la presència física".

Per això, es redueix l'oferta de places per centre i dia a un màxim de 100 persones, hi haurà diferents horaris d'inici de proves per evitar concentracions i en el cas de proves individuals es farà amb cita prèvia.

Els centres també hauran de garantir la participació del mínim de treballadors possible, la neteja diària d'espais, l'organització d'espais per complir les distàncies de seguretat i la provisió dels materials de protecció necessaris, entre d'altres.

Educació preveu que es presentin 292.300 sol·licituds de preinscripció i que hi hagi fins a 23.247 assistents a les proves d'accés i d'obtenció de títols, dels quals 18.600 es presentarien als exàmens d'accés a cicles formatius d'FP, arts plàstiques i disseny i a la prova general d'ensenyament esportius.

