La cúpula de Mossos, en peu contra el govern

Els màxims comandaments dels Mossos d'Esquadra reclamen que es resolgui de manera immediata la realització de proves PCR als agents a través d'un sistema que garanteixi la continuïtat d'aquests tests al llarg de la crisi sanitària. També admeten malestar en el cos pel fet que el Govern no hagi inclòs els Mossos en la gratificació extraordinària anunciada. "La proposta es va rebre com un menyspreu a la feina feta i al compromís dels seus professionals", remarca una nota signada pel comissari en cap, Eduard Sallent, després d'una reunió aquest dilluns dels màxims comandaments.

A més de posar en valor la tasca desenvolupada pel cos i la seva "professionalitat" durant la gestió de l'emergència, la nota també reclama inversió en formació, recursos i sistemes de treball que permetin una resposta efectiva dels Mossos a la crisi, que pot perdurar en el temps. També demana resoldre "la manca de suport administratiu que en aquests moments afecta la prestació i l'organització del servei".

Sallent destaca que els Mossos han desenvolupat la seva tasca per garantir el compliment de les mesures orientades a evitar la propagació de la malaltia, per assegurar la distribució del material sanitari i dels aliments, i per "prestar auxili a la ciutadania i a les institucions quan ho necessitaven". En aquest sentit, afegeix que aquests serveis s'han fet "amb abnegació i dedicació, amb esperit de sacrifici i voluntat de servei als altres". "S'han fet avantposant el sentit del deure i la professionalitat als interessos personals. I, sobretot, s'han fet amb la convicció que aquesta tasca contribuïa decisivament a poder gestionar la crisi sanitària amb èxit", assenyala.

També recorda que molts mossos han estat afectats pel coronavirus, ingressats i fins i tot amb una mort al cos. En aquest sentit, considera "imprescindible" disposar d'un sistema de proves que permeti acreditar qui té la malaltia i qui no. I més quan hi ha un mandat judicial pel mig fent referència als mossos aïllats o confinats, que han d'aportar una prova negativa per tornar a la feina. Sallent es queixa que des del 14 d'abril, els Mossos no tenen la capacitat de fer tests "a l'espera que les autoritats sanitàries determinin un sistema de proves", el que provoca que més d'un miler d'agents estiguin a casa sense saber si han superat la malaltia.

El comissari en cap assegura que aquesta és la "principal preocupació i reivindicació" en aquests moments. Tot i així, admet que l'anunci d'una gratificació per part del Govern que no tenia en compte els Mossos va generar un "enorme malestar" en el cos.

Sallent defensa que si es vol fer un reconeixement als cossos d'emergència, cal tenir en consideració la tasca que ha desenvolupat el cos de Mossos d'Esquadra. "I això no per una qüestió retributiva sinó únicament per una qüestió de reconeixement", apunta la nota.