La cúpula de Mossos vol una solució «immediata» per fer test a agents

La Prefectura dels Mossos d'Esquadra ha traslladat al cos que veu necessari "resoldre de forma immediata" la manera de fer proves diagnòstiques de coronavirus als agents, després d'una reunió amb els comandaments del cos en la qual van coincidir en la urgència de reactivar els tests per als agents, als qui no se'ls fan des de mitjan abril.

La cúpula del cos ha explicat als agents les conclusions de la reunió que els comandaments van mantenir el dilluns al matí, en un comunicat signat després de la trobada pel comissari cap, Eduard Sallent.

"Més d'un miler de mossos estan a casa sense poder saber si han superat la malaltia, amb la incertesa de si poden contagiar a les seves famílies i sense poder tornar al treball", assenyala el comunicat, que destaca que aquest punt és la principal preocupació i reivindicació de la Prefectura.

Els mossos que han estat de baixa o en aïllament preventiu no poden reincorporar-se al servei fins que es facin un test amb resultat negatiu, tal com ho va ordenar el Tribunal Superior de Justícia (TSJC), que també va detallar que les proves haurien de fer-se a casa dels agents: davant les dificultats logístiques per fer-ho d'aquesta manera, el cos va deixar de fer tests als mossos, que romanen a casa malgrat rebre l'alta médica.

En el text, els màxims responsables policials del cos també assenyalen la necessitat d'invertir en formació, recursos i sistemes de treball per als mossos davant "una crisi sanitària i social que pot perdurar en el temps".

A més, també veuen urgent "resoldre la falta de suport administratiu" en el cos, que consideren que ha afectat a la prestació i organització del servei: el personal administratiu que treballa al costat dels policies no s'ha considerat servei mínim durant l'estat d'alarma, a diferència dels agents, fet que suposa que els mossos han de cobrir també el treball d'administració.



Reconeixement al treball

En la reunió del dilluns, els comandaments van fixar "una posició comuna" també a reivindicar que es posi en valor el treball dels mossos durant la gestió de l'emergència sanitària.

El text recull l'anunci, el 30 d'abril, d'una paga extra per als cossos d'emergències pel seu treball davant la pandèmia, de la qual quedaven exclosos els efectius de la policia: "Va generar un enorme malestar en els professionals que la integren. La proposta es va rebre com un menyspreu al treball fet i al compromís dels seus professionals".

La cúpula del cos assenyala que, sobre la paga extra als funcionaris de serveis mínims, entre els comandaments "hi ha hagut un debat entorn de la idoneïtat de la mesura i el seu abast en el marc del que és un servei públic", si bé coincideixen que, si es fa un reconeixement als cossos d'emergències, ha de tenir-se en compte als policies.

"Això no passa per una qüestió retributiva sinó únicament per una qüestió de reconeixement", assegura el text, que també destaca que els agents han treballat durant l'estat d'alarma anteposant el sentit del deure als seus interessos personals, i lamenta que el coronavirus ha afectat a diversos agents, i un ha mort per la malaltia.