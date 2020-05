El clima ajudaria a disminuir la capacitat expansiva del coronavirus a Catalunya, segons els experts

La climatologia jugaria a favor de la disminució de la capacitat expansiva de la Covid-19 a Catalunya, segons un informe del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i l'Hospital Clínic de Barcelona en què han analitzat diversos estudis publicats per aprofundir en el possible pes del component climàtic.

L'element climàtic sempre s'ha apuntat com un aspecte que podria jugar un paper d'ara endavant, malgrat que "secundari" en contraposició amb altres com els hàbits sanitaris, densitat i fluxos de població o la capacitat de resposta de el sistema de salut, han informat l'SMC i el Clínic en un comunicat.

En les últimes setmanes han aparegut diversos estudis preliminars que analitzen la relació de l'expansió de Covid-19, amb la temperatura, especialment a la Xina, i un d'aquests està basat en 100 ciutats xineses, en el qual es constata que la temperatura i la humitat relativa s'associen significativament amb les reduccions de casos.

Un altre estudi més recent ha desenvolupat una sèrie de 200 models de nínxol ecològic per projectar la variació mensual de la idoneïtat climàtica per a la difusió del coronavirus al llarg d'un any climatològic típic i, fruit de l'anàlisi, sembla que la temperatura de l'aire, juntament amb la humitat, són els predictors que expliquen millor la distribució dels brots de virus, sent les zones massa fredes i les massa càlides i excessivament humides les que tenen menor exposició, encara que existeixen altres estudis que no atribueixen a la humitat de l'aire un paper tan preponderant.

Un dels estudis identifica una franja òptima entre els -3 i els 15 graus de temperatura mitjana mensual per a l'expansió del virus, a partir dels 15 graus disminueix i per sobre dels 20 la resposta o probabilitat de l'expansió decau a la meitat.

Prenent els valors indicats en l'estudi i considerant només el factor climàtic, els dos pròxims mesos podrien ser "claus" per esmorteir la capacitat expansiva de virus, ja que s'estarà a la fase de transició cap a l'estiu i diverses comarques arribaran progressivament aquests llindars de 15 i 20 graus de temperatura mitjana.

L'SMC i el Clínic afirmen que si bé és probable que l'augment de la temperatura i de la humitat ajudi a una reducció de el risc de contagi indirecte, no disminuirà significativament el directe de persona a persona, i les mesures de protecció individual s'hauran de mantenir .

També assenyalen que l'augment de l'índex de radiació ultraviolada pot tenir un efecte de reducció en la viabilitat i persistència de virus en determinades situacions.

Els investigadors sostenen que la calor i el sol poden ajudar però "per si sols no reduiran prou significativament la transmissió" de la Covid-19, de manera que les mesures bàsiques d'higiene i protecció són el factor més important per reduir contagis.

L'atribució de el paper de l'element climàtic en l'expansió de la pandèmia és un camp d'estudi en contínua evolució, per la qual cosa cal prendre aquests resultats "amb cautela", han assenyalat l'SMC i el Clínic.

