Capella afirma que no es faran tests als funcionaris de presons fins que no ho determini Salut

La consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, ha afirmat que no es faran tests de detecció de la covid-19 als funcionaris de presons fins que el Departament de Salut no determini que s'han de fer. Aquest col·lectiu reclama que se'ls faci la prova pel risc de contraure la malaltia atès l'entorn en què treballa.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Capella ha recordat que d'aquest tipus de proves "no n'hi ha hagut per tothom", i ha subratllat que en aquest moment "es qüestiona si són necessàries o no". Davant d'una crisi que provoca multitud d'incerteses ha apostat per mantenir la política d'aplicar les mesures que indica Salut. "Quan ens diguin que és d'abast general i que pertoca a tothom, les començarem a fer", ha remarcat.

"No tenim respostes immediates ni ràpides", ha admès la titular de Justícia, que ha considerat que, davant d'aquest escenari "ens hem de cenyir al que marca el Departament de Salut, que té els coneixements i ens indica en cada moment quines passes hem de fer". Capella ha recordat que, a més, en aquest aquests moments hi ha debat a l'entorn de l'efectivitat dels tests massius.