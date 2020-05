Els guaites forestals troben «dades falses» a l'informe del seu «desmantellament»

El Col·lectiu de guaites forestals de la Generalitat de Catalunya ha fet arribar una carta al president de la Generalitat, Quim Torra, on asseguren que hi ha "dades falses" a l'informe que avala el "desmantellament" del cos. Exposen que l'acord de Govern del 14 d'abril del 2020 on s'anunciava "la supressió definitiva" del cos es va prendre en base a un "informe justificatiu" del 3 de febrer del 2020 que adjunta un annex de l'empresa Forestal Catalana que contindria dades "clarament i absolutament errònies, o falses, més ben dit". Segons el document haurien donat "un sol avís" el 2019 però els guaites defensen que en un sol punt de guaita en van donar set. Demanen "reconsiderar" el que titllen de "decisió més política que no pas tècnica".

Els guaites exposen que l'informe conclou que cal dur a terme una modernització suprimint les torres de guaita i el cos de guaites forestals. "Per justificar aquesta decisió es fa esment a una sèrie de dades que no s'ajusten a la realitat", denuncien.

El document esmenta que en els darrers deu anys dels 10.000 avisos rebuts només 37 han estat realitzats pel servei de guaites. Els guaites defensen que en front d'un únic avís que el document els atribueix el 2019, només al punt de guaita del Puig de Can Viader a la torre de Massanes van donar set primers avisos, dels quals sis eren focs forestals i un en una granja de Riudellots de la Selva.

El col·lectiu afirma que no s'oposa a la modernització dels sistemes de detecció d'incendis perquè siguin realitzats per càmeres o altres mitjans. No obstant, apunten que "aquestes càmeres actualment encara no són capaces de discriminar columnes de fum a certa distància, on en condicions meteorològiques adverses, com són els dies parcialment ennuvolats, capacitat que sí disposa l'ull humà". Per això proposen que les càmeres siguin "un servei complementari".

També puntualitzen que l'informe no té en compte que la majoria dels grans incendis de Catalunya es concentren els mesos d'estiu, per la qual cosa consideren "necessari" que els guaites segueixin treballant almenys durant aquest període. Lamenten la "situació de no protecció que pot patir" el territori forestal si es prescindeix del cos.

L'annex adjunt a l'informe justifica la supressió del servei de guaites detallant la inversió necessària que hauria de fer la Generalitat per adequar les torres de vigilància per les seves "importants mancances" o "difícil accés". Els guaites atribueixen la situació a la "deixadesa" de l'administració però asseguren que "gràcies a la cura i manteniment altruista dels propis guaites algunes torres no necessiten cap actuació, i d'altres amb una mínima inversió es podrien mantenir en servei sense gaires dificultats".

La carta que han fet arribar al president acaba sol·licitant que el Govern "reconsideri" la decisió de suprimir el servei de guaites forestals de la Generalitat per a la campanya 2020 i que es mantinguin en funcionament les torres de vigilància que requereixen una "mínima inversió".

"Ens preocupa la situació de no protecció davant possibles incendis forestals que es poden donar, atenent la situació actual d'estat d'alarma nacional provocada pel covid-19, fet que dificultarà posar en funcionament qualsevol sistema alternatiu sense que hagi estat comprovada la seva efectivitat", conclouen.