El Govern calcula que 150.000 afectats per ERTO no cobraran l'atur el dia 10

La Generalitat calcula que 150.000 afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) provocats per la crisi del coronavirus a Catalunya no tindran reconeguda aquesta setmana la prestació de l'atur i, per tant, no l'acabaran cobrant en el pagament previst el diumenge 10 de maig.

Ho ha dit el conseller de Treball, Assumptes Socials i Famílies de la Generalitat, Chakir el Homrani, en roda de premsa telemàtica aquest dilluns per presentar noves mesures sobre ocupació.

El Homrani ha exposat que des del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) els han traslladat que al llarg d'aquesta setmana podran reconèixer l'atur a mig milió de persones, la qual cosa deixaria pendents a 150.000.

El Departament ha actualitzat aquestes xifres després que la setmana passada alertés que més de mig milió d'afectats per ERTO a Catalunya no cobrarien l'atur i que poc més de 100.000 havien rebut la prestació el mes passat.

Fins al diumenge, 95.851 empreses havien registrat un expedient temporal davant la Conselleria de Treball, l'autoritat laboral competent a Catalunya, amb 704.561 empleats afectats.