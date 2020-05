Les funeràries registren 56 nous morts per coronavirus a Catalunya i eleven la xifra 10.508

El total de víctimes mortals per coronavirus a Catalunya ha arribat als 10.508 després de sumar 56 noves defuncions en les darreres hores, segons el Departament de Salut. A més, el nombre de positius s'ha incrementat en 143 (127 menys que en l'increment d'ahir), fins als 57.506, i els sospitosos han crescut en 2.821 (655 menys que en l'anterior increment), fins als 136.643, és a dir, persones que presenten símptomes i que els metges classifiquen com a possible cas. Del total de morts, 6.094 han estat en un hospital (60 més que dissabte), 3.055 en una residència (+11), 585 en el domicili (+3) i 134 en centre sociosanitari (+4).

Els casos greus han crescut fins als 3.905 des de l'inici de l'epidèmia (+10) i actualment són 589 (23 menys que ahir). Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

Quant el nombre de positius arreu de Catalunya, 8.495 són professionals sanitaris (+51), mentre que 5.142 són professionals de residències (+33) que estan aïllats per sospitós o confirmació.

Pel que fa la xifra d'altes hospitalàries de persones que havien estat diagnosticades amb la covid-19, se n'han comptabilitzat 31.717 (+253). En relació a contagis, a les residències de gent gran s'han confirmat 11.560 casos com a positius per coronavirus (+62) i 28.418 més són sospitosos (688).

Per territoris, a l'àrea metropolitana de Barcelona, han mort 8.062 persones entre positius i sospitosos, dels quals 4.912 han mort en un hospital, 2.383 en una residència, 117 en centres sociosanitaris, 438 en domicilis i 212 consten com a no classificats. A les comarques de l'Alt Pirineu i l'Aran, han perdut la vida 30 persones (21 a l'hospital, quatre en residències, dues en domicilis i tres no classificats); al Camp de Tarragona 335, dels quals 174 en un hospital, 89 en residències, 7 en sociosanitaris, 10 en domicilis i 55 consten com a no classificats; mentre que a la Catalunya Central les víctimes han estat 1.227 de les quals 491 en hospitals, 388 en residències, dues en sociosanitaris, 101 en domicilis i 245 no classificats.

A les comarques de Girona, han mort 623 persones, de les quals 333 en un hospital, 156 en residències, dues en sociosanitaris, 25 a casa seva i 107 consten sense classificar; i a les comarques de Lleida les víctimes sumen 189 persones, de les quals 153 han mort a l'hospital, 28 en residències, sis en sociosanitaris i dues en domicilis. Per últim, a les Terres de l'Ebre, han mort 42 persones, de les quals 10 en un hospital, 7 en residències, 7 a casa seva i 18 consten com a no classificats.

D'altra banda, a la demarcació de Barcelona hi ha 41.625 casos confirmats i 89.837 sospitosos; al Camp de Tarragona 1.785 confirmats i 7.659 sospitosos; a la Catalunya Central 5.037 confirmats i 12.973 sospitosos; a les comarques de Girona 5.436 confirmats i 16.117 sospitosos; a la demarcació de Lleida 1.840 positius i 4.845 sospitosos i a les Terres de l'Ebre 205 confirmats i 2.626 sospitosos. Consten com a no classificats 1.230 positius i 1.523 sospitosos.

De tots aquests, a l'àrea metropolitana de Barcelona hi ha 7.992 casos positius confirmats a les residències i 19.466 sospitosos; al Camp de Tarragona 405 confirmats i 1.312 sospitosos; a la Catalunya Central 1.179 confirmats i 3.246 sospitosos; a les comarques de Girona 1.421 confirmats i 2.846 sospitosos; a les comarques de Lleida 411 confirmats i 755 sospitosos i a les Terres de l'Ebre 17 confirmats i 661 sospitosos. Consten com a no classificats en cap de les demarcacions 60 confirmats i 29 sospitosos.