Preocupació a Protecció Civil: "Dissabte no podem sortir quan vulguem a fer el que sigui"

El sotsdirector de Programes de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha demanat "prudència i col·laboració per evitar aglomeracions als carrers" aquest dissabte. Les franges horàries establertes pels infants, la gent gran i els esportistes "no són recomanacions sinó horaris d'obligat compliment", ha advertit Delgado. Ha recordat que "la sortida a l'espai públic continua limitada" per anar a comprar, a treballar, al metge i tenir cura d'un menor o persones dependents. "Continua l'estat d'alarma i la regulació de l'espai públic: no podem sortir quan vulguem i a fer el que vulguem perquè l'incompliment és sancionable", ha advertit. "Ens preocupa que al migdia les famílies surtin de forma massiva", ha reconegut.

"Ens preocupa que el missatge que pugui arribar a la població és que ens estem desconfinant. No ens estem desconfinant", ha assenyalat Delgado. "Estem adaptant el confinament per fer-lo menys feixuc, perquè pugui ser més fàcil mantenir-lo i tingui menys impacte", ha dit.

"Es permet fer activitat física, passejar, córrer, anar amb bicicleta... però continuem confinats", ha advertit. "No pot ser que aprofitant el bon dia tothom surti com si hi hagués normalitat, perquè no hi ha normalitat. Continuem confinats i amb emergència sanitària. Tenim dies per endavant i per tant fem-ho gradualment", ha recomanat.

Protecció Civil preveu que aquest dissabte "molta gent" voldrà fer activitat esportiva de forma individual durant les franges horàries permeses, de 6 a 10 hores del matí i de 20 a 23 hores del vespre. "Els demanem que ho anem fent progressivament", ha indicat Delgado. "No cal que tothom surti de cop demà la matí", ha afegit.

Per això Delgado ha dit que demanen a la població que si ho poden evitar aquest dissabte no surtin a fer esport. "Pot haver-hi gent que no necessiti sortir al carrer, i si demà ho poden evitar, millor", ha exposat.

Protecció Civil ha compartit les indicacions que s'han de seguir "amb ciutadans, ajuntaments i mossos" i Delgado està convençut que la policia actuarà. "Ha de ser esport individual, si hi ha més d'una persona fent esport els agents els aturaran", ha advertit, si bé "pot passar que alguna persona vagi amb la persona que en té cura, però són casos molt puntuals".

També es comprovarà "si les dues persones que com a màxim poden sortir juntes a passejar s'ajusten a la franja horària prevista i si formen part del mateix domicili", ha exposat.

Els agents vigilaran que la gent no es desplaci per anar a fer esport a més d'1 km del seu domicili. "Si ens trobem fent esport a una zona de bosc, parc, o espai natural, els agents comprovaran si el nostre domicili habitual és a prop d'on fem la pràctica esportiva", ha dit.

Pel que fa a grans parcs com a Barcelona són Montjuïc o Collserola, s'estan organitzant "espais prioritaris per córrer" i tindrà preferència l'activitat a peu per sobre de la ciclista.

Les franges horàries que s'aplicaran a partir d'aquest dissabte elaborades pel govern espanyol té similituds amb la proposta que havia elaborat Protecció Civil de Catalunya i que va enviar a Madrid. "Fins i tot hi ha continguts redactats de manera literal com els havíem proposat", ha explicat Delgado.