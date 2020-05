Els comerços hauran d'oferir gel desinfectant i només podrà entrar una persona als provadors de roba a partir de dilluns

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'aquest diumenge a la tarda dona més detalls de com serà la desescalada durant la fase 0, a partir d'aquest dilluns. Així, els comerços hauran d'oferir gel desinfectant a l'entrada del local, i no es podran oferir als clients productes de prova. A les botigues de roba, només podrà entrar una persona als provadors, que després de l'ús es netejaran i desinfectaran. Si el client no adquireix alguna de les peces de roba que s'ha emprovat, l'establiment aplicarà mesures perquè s'higienitzi la peça abans que se la provi un altre client. Per altra banda, els mostradors i mampares ajudaran a garantir l'atenció individualitzada en el sector de la restauració i hostaleria.

El sistema de fitxatge laboral amb empremta dactilar s'haurà de substituir per "altres sistemes", o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu en cada ús. El BOE també remarca que no s'utilitzaran els lavabos dels comerços, tret de casos "estrictament necessaris".