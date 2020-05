Els comerços hauran d'oferir gel desinfectant i només entrarà una persona als provadors de roba

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) d'aquest diumenge a la tarda dona més detalls de com serà la desescalada durant la fase 0, a partir d'aquest dilluns. Així, els comerços hauran d'oferir gel desinfectant a l'entrada del local, i no es podran oferir als clients productes de prova. A les botigues de roba, només podrà entrar una persona als provadors, que després de l'ús es netejaran i desinfectaran. Si el client no adquireix alguna de les peces de roba que s'ha emprovat, l'establiment aplicarà mesures perquè s'higienitzi la peça abans que se la provi un altre client. Per altra banda, els mostradors i mampares ajudaran a garantir l'atenció individualitzada en el sector de la restauració i hostaleria.

El sistema de fitxatge laboral amb empremta dactilar s'haurà de substituir per "altres sistemes", o bé s'haurà de desinfectar el dispositiu en cada ús. El BOE també remarca que no s'utilitzaran els lavabos dels comerços, tret de casos "estrictament necessaris".

La restauració és un dels sectors que veurà aixecades algunes de les restriccions en el moment d'entrar a la fase 0. Així, es podrà reprendre les activitats d'hoteleria i restauració si es amb servei d'entrega a domicili o recollida d'encàrrecs als establiments –aquest últim en una franja horària determinada per l'establiment per evitar aglomeracions-. Hi haurà d'haver un espai habilitat i senyalitzat per a la recollida d'encàrrecs i s'haurà de garantir la separació física o, si no és possible, s'haurà d'instal·lar mostradors o mampares. Els establiments només podran obrir mentre sigui horari de recollida d'encàrrecs.

En el cas de serveis on no sigui possible mantenir la distància mínima interpersonal, com poden ser perruqueries, centres d'estètica o fisioteràpia, s'haurà de fer servir els equips de protecció individual que calgui, per "assegurar la protecció" tant a treballador com client. Sí que s'haurà de garantir la distància de dos metres entre un client i un altre.



Fase 1 del desconfinament

Aquest diumenge també s'ha publicat al BOE les noves normes i restriccions que seran vigents als territoris on s'entri a la fase 1 de desconfinament, com són les illes de Formentera, la Gomera, el Hierro i la Graciosa, que canvien de fase aquest dilluns.

En aquesta fase ja es permeten les reunions de fins a un màxim de deu persones, límit que no s'aplica en les persones que conviuen juntes. A més, es reobren els llocs de culte sempre i quan no es superi el terç de l'aforament i es compleixin les mesures de seguretat.

També es permet reobrir les terrasses d'establiments d'hostaleria i restauració, encara que només amb un 50% e les taules permeses i amb una distància de 2 metres entre cada taula. Es poden fer reunions de fins a deu persones per taula o agrupació de taules a les terrasses.

Pel que fa a locals comercials, es podran reobrir tots els que tinguin una superfície de menys de 400 metres o que no siguin centres comercials, encara que hauran de garantir que només s'omple el 30% de l'aforament i hauran de tenir un horari amb servei prioritari per a majors de 65 anys.

A més, a la fase 1 ja es podrà recuperar els mercats al carrer –quan així ho avalin els ajuntaments-, donant preferència als de productes alimentaris i primera necessitat i procurant que els clients no manipulin els aliments. Es garantirà una limitació al 25% dels llocs habituals o autoritzats i una afluència inferior a un terç de l'aforament habitual, encara que es podrà augmentar la superfície habilitada per poder complir la limitació.

Tots els establiments que obrin hauran de netejar i desinfectar el local dues vegades al dia –una obligatòriament al final de la jornada-, així com fer una desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn.



Canvis en les restriccions en obres

D'altra banda, en les ordres ministerials d'aquest diumenge també s'aixequen algunes de les restriccions en les obres a edificis i es permetran les obres que, pel tipus d'intervenció, per la sectorització de l'immoble o la delimitació d'espais i recorreguts de circulació no hi hagi cap interferència amb les persones no relacionades amb l'obra.

També s'exceptuen de la restricció les obres a locals, habitatges o zones delimitades de l'edifici no habitades que no hi tinguin accés els residents, sempre i quan es limiti la circulació de treballadors i materials per zones comunes i s'adoptin les mesures per evitar el contacte amb veïns, s'accedeixi i es surti dels locals o habitatges al principi i final de la jornada laboral i s'adopti les mesures de prevenció i higiene.

El 12 d'abril es va suspendre les obres en edificis habitats per evitar contagis de coronavirus, però van quedar-ne excloses totes aquelles on no hi hagués interferència de persones, reparacions urgents o les tasques de vigilància.