Les cambres de comerç catalanes creen mascaretes per a ulls, nas i boca

Les cambres de comerç de Catalunya han posat a la disposició de fabricants i distribuïdors les MaskCat, mascaretes higièniques per a l'ús massiu com a barrera efectiva contra el contagi del coronavirus protegint els ulls, el nas i la boca, informa la Cambra de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

S'han dissenyat quatre versions -totes produïdes a Catalunya- per fer servir segons la demanda o les necessitats, i, a causa de la baixa disponibilitat de plàstic al mercat, només una versió és 100% d'aquest material (PET o policarbonat) i està orientada per a col·lectius específics com a sordmuts, logopedes i mestres escolars.

Les altres tres tenen una part feta de cartró que ha de llançar-se diàriament mentre que el visor de plàstic pot reutilitzar-se, i el preu màxim de venda que el Consell de Cambres de Catalunya recomana és de 0,6 a 2 euros segons els models, "preu que es podria reduir amb una distribució massiva".

Han argumentat que el coronavirus ha posat de manifest la dificultat de compaginar la protecció davant la malaltia i el desenvolupament d'activitats que fins aleshores es consideraven naturals i innòcues, com anar a treballar, comprar, passejar i visitar museus, teatres i cinemes.

La Maskcat s'ha dissenyat per cobrir aquesta necessitat i poder conviure amb la malaltia amb màxima seguretat en entorns no hospitalaris, i es recomana dur-la posada tot el dia.