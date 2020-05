VIDEO Consells de Protecció civil sobre les sortides a partir del 2 de maig

El desconfinament progressiu derivat de la crisi del coronavirus estrena una nova etapa aquest dissabte, 2 de maig, per a la gent que vulgui sortir a fer esport o a passejar. Protecció Civil de la Generalitat explica, amb un vídeo divulgatiu compartit des de les seves xarxes socials, què es pot fer i què no es pot fer amb els permisos per sortir de casa.





Qui i quan pot sortir a fer esport/passejar durant el #confinament a partir del 2 de maig (inclòs) #coronavirus #COVID19 #ProteccioCivil pic.twitter.com/ALQPYtpwrp — Protecció civil (@emergenciescat) May 1, 2020