«Farmàcies de la llar»: les ferreteries encaren la reobertura lamentant haver quedat fora dels establiments essencials

Ferreteries i propietaris de botigues de bricolatge preparen la reobertura de les botigues -en el cas dels petits establiments previsiblement de cara a l'11 de maig-, després de setmanes amb les persianes abaixades i sense haver aconseguit, malgrat les queixes, que el govern espanyol els considerés un servei essencial. "Molta gent necessita la ferreteria per al manteniment de la seva llar. I no pot esperar 24-48 hores per rebre a través d'un missatger un producte per solucionar una incidència elèctrica, de fontaneria o de climatització", assegura a l'ACN el president del Gremi de Ferreteria de Catalunya, Andreu Maldonado. "Som les farmàcies de la llar", afegeix, lamentant que l'Estat no els hagi considerat com a essencials.

De fet, el sector de les ferreteries i el bricolatge a tot l'Estat va reclamar recentment, a través d'una carta al govern espanyol, que es permetés la reobertura d'aquest tipus de botigues I és que el 85% dels països europeus han qualificat la ferreteria com un establiment essencial, segons el Gremi.

"No entenem perquè a Espanya no ha estat així i en aquesta crisi sanitària hem hagut de tancar", continua el president del Gremi de Ferreteria de Catalunya. "Nosaltres estem treballant en un escenari optimista d'obertura per l'11 de maig i del 27 de maig, en el més pessimista. La data encara és incerta", avança.

Per ara, no els consta que la carta al govern espanyol hagi obtingut resposta, però sí que diu que ha estat "ben rebuda". Per Maldonado, el que és important és que l'obligació de tancar que han hagut de complir en les últimes setmanes no es repeteixi més en cas de nous rebrots o restriccions. "Se'ns hauria d'incloure en el decret de bones a primeres com a botigues amb productes de primera necessitat", defensa Maldonado.

El president del Gremi de Ferreteria sí que reconeix que certs establiments funcionen per ara a mig gas venent exclusivament a professionals. "Es tracta però d'un volum de negoci molt minso i d'urgències. El mínim per tirar endavant algunes empreses", afirma.

De fet, segons una enquesta del Gremi, només el 33% dels associats afirma que fa venda majorista i tan sols un 40% ha pogut fer vendes amb enviaments a l'usuari final.



Les reparacions domèstiques, un bri d'optimisme per al bricolatge

En el sector del bricolatge, però, hi ha empreses que sí que han pogut vendre fet de forma més intensa, fent ús de les noves tecnologies. Tot i les pèrdues en les vendes a les botigues, l'empresa Fes Més constata que el confinament ha disparat les comandes online de tot allò relacionat amb "el bricolatge pur i dur".

Segons el responsable d'una de les botigues del grup, Rafa Vizuete, l'empresa ha duplicat les vendes per internet en comparació als dies previs a l'estat d'alarma. Si bé l'activitat online no compensa tot allò sense vendre a les botigues, sí que serveix per apaivagar el sotrac econòmic.

El producte "estrella" a internet està sent el material de pintures, seguit de tot allò relacionat amb les reparacions de la llar, explica Vizuete, que destaca que la crisi econòmica derivada de la pandèmia pot reconvertir-se en una oportunitat. "El bricolatge surt beneficiat d'aquestes situacions", assegura, perquè la gent sol canviar la manera de mantenir la llar: "Si abans pagava per a què m'ho fessin, ara m'ho he de fer jo", diu.

Però malgrat les vendes online, la crisi de la covid-19 ha esclatat per al sector del bricolatge en un dels moments més importants de l'any, just quan afronta la temporada de material de terrasses i jardí. Un mes d'abril qualsevol, empreses com Fes Més arriben a facturar prop d'1,5 milions d'euros. El tancament forçat per l'estat d'alarma, però, ha deixat les caixes a zero. "Aquest pressupost no facturat l'arrossegarem tot l'any i pot arribar a suposar la pèrdua d'un 10% del que teníem previst per aquest 2020", lamenta Vizuete.

Vizuete explica a l'ACN que "la campanya més forta ha quedat partida per la meitat", i apunta que l'empresa tenia tot el material de temporada ja comprat, a punt per distribuir a les botigues per iniciar-ne la venda coincidint amb la Setmana Santa. Ara, però, hauran d'emmagatzemar bona part d'aquest material fins l'any que ve.

A les portes de la reobertura de les botigues, l'empresa ja treballa en equipar els establiments amb mesures de seguretat per evitar el contagi de la covid-19. Les mampares a les caixes i els dosificadors de gel hidroalcohòlic a l'entrada de les botigues formaran part del nou dia a dia, mentre els treballadors s'hauran d'equipar amb guants, mascareta i pantalla protectora. També està previst que se'ls mesuri la temperatura cada dia.



Avals ICO que no arriben i incerteses



Des del Gremi de Ferreteria també es preparen per la reobertura, després de gairebé dos mesos aturats. De fet, només el 14% dels treballadors han pogut fer teletreball i un 55% de les botigues ha sol·licitat finançament extern per valor de 4,5 MEUR per poder aguantar el sotrac. La gran majoria ha optat per les línies de crèdits ICO.

"Però a molts encara no se'ls ha ingressat l'import ICO i estem a finals del mes", critica el president del Gremi, Andreu Maldonado. "Tot plegat és un entrebanc rere l'altre, i una situació molt estressant i angoixant", lamenta Maldonado, que considera que s'està legislant "a través de rodes de premsa".

"Inicialment, et sembla entendre que un anunci et beneficia amb ajudes reals, però després la lletra petita del decret t'ho desmenteix. És molt frustrant", assevera Maldonado. "Aquesta ambigüitat absoluta de les darreres setmanes comporta un desgast enorme a totes els empresaris, pimes i autònoms. I sembla que els polítics no en són del tot conscients", remarca el president del Gremi de Ferreteria de Catalunya.

Un 63% de les ferreteries de Catalunya ha presentat un ERTO arran de la crisi del coronavirus i l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, segons una enquesta del Gremi de Ferreteria de Catalunya als seus més de 450 associats.