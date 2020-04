150 nous morts eleven la xifra global de defuncions per coronavirus a Catalunya a 10.073

El total de morts per coronavirus registrats per les funeràries a Catalunya arriba als 10.073, amb 150 noves defuncions aquest dimarts, segons el Departament de Salut. Són 9 menys que l'increment de l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 51.672 positius i n'hi ha 111.107 de possibles. La xifra global és de 162.779 (7.169 més que dilluns). De les 10.073 morts, 2.902 han estat en una residència (50 més), 568 al domicili (4 més) i 120 en un sociosanitari (4 més). La resta són morts en hospitals o no classificables per manca d'informació. Fins ara han mort en un centre hospitalari 5.835 persones, 66 més que dilluns. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals, i això pot provocar desajustos.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.843 persones han estat ingressades de gravetat, setze més que aquest dilluns; actualment són 749, 30 menys que fa 24 hores. I fins avui s'han comptabilitzat un total de 29.574 altes hospitalàries, 640 més que en l'últim balanç.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.039 són professionals sanitaris, 140 més que dilluns, mentre que 5.362 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 229 menys que dilluns.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.556 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus, 190 més que dilluns, i 22.518 són casos sospitosos, 1.226 més. El total de residents afectats és de 33.074, la meitat de tots els residents de Catalunya, 1.416 més que dilluns.

Per territoris, a l'àrea metropolitana han mort 7.724 persones, entre positius i sospitosos, 4.701 en hospitals i 2.261 en residències, a banda de 426 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.184 morts (474 en hospitals, 379 en residències i 98 en domicilis) i a Girona han estat 582 els morts (310 en hospitals, 135 en residències i 25 en domicilis). Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 326 morts, 165 dels quals en hospitals, 88 en residències i nou en domicilis, mentre que ha Lleida hi ha 188 morts en total, 153 en hospitals, 28 en residències i dos en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran segueixen amb 30 morts, 22 en hospitals i quatre en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre arriben a les 39 defuncions, deu en hospitals, set en residències, sis en domicilis i 16 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona n'hi ha 36.656 de confirmats i 73.829 de sospitosos, mentre que a la Catalunya Central són 4.780 els confirmats i 10.568 els sospitosos, i a Girona hi ha 5.056 confirmats i 12.462 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.683 persones amb coronavirus confirmades i 5.839 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.753 casos confirmats i 4.204 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 345 casos confirmats i 884 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 195 casos confirmats i 2017 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona té 7.234 casos confirmats en residències i 15.600 de sospitosos. A la Catalunya Central són 1.099 els residents confirmats i 2.693 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.112 casos confirmats i 2.855 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 371 casos positius confirmats i 824 de sospitosos, i a Lleida són 390 els confirmats i 704 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, hi ha 75 casos confirmats i 60 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre n'hi ha 15 de confirmats en residències i 420 de sospitosos.