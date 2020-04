159 nous morts registrats per les funeràries eleven la xifra de defuncions per coronavirus a Catalunya a 9.923

El total de morts per coronavirus registrats per les funeràries a Catalunya arriba als 9.923, amb 159 noves defuncions aquest dilluns, segons el Departament de Salut. Són 41 més que l'increment de l'últim balanç. Fins ara s'han detectat 50.162 positius i n'hi ha 105.448 de possibles. La xifra global és de 155.610 (4.613 més que diumenge). De les 9.923 morts, 2.852 han estat en una residència (38 més), 564 al domicili (1 més) i 116 en un sociosanitari (5 més). La resta són morts en hospitals o no classificables per manca d'informació. Fins ara han mort en un centre hospitalari 5.769 persones, 84 més que diumenge. Les dades de les funeràries es reporten més tard que les de les defuncions en hospitals, i això pot provocar desajustos.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 3.827 persones han estat ingressades de gravetat, 19 més que ahir; actualment són 779, 54 menys que fa 24 hores. Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 28.934 altes hospitalàries, 1.085 més que fa un dia.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 7.899 són professionals sanitaris, 166 més que diumenge, mentre que 5.591 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 71 més que ahir.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.366 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus (227 més que diumenge) i 21.292 són casos sospitosos (932 més). Fan un total de 31.658, 1.159 més que ahir.

Per territoris, a l'àrea metropolitana han mort 7.612 persones, entre positius i sospitosos, 4.653 en hospitals i 2.224 en residències, a banda de 424 en domicilis. A la Catalunya Central hi ha hagut 1.170 morts (472 en hospitals, 374 en residències i 96 en domicilis) i a Girona han estat 576 els morts (307 en hospitals, 129 en residències i 25 en domicilis). Pel que fa al Camp de Tarragona, hi ha hagut 321 morts, 163 dels quals en hospitals, 87 en residències i nou en domicilis, mentre que ha Lleida hi ha 176 morts en total, 142 en hospitals, 27 en residències i dos en domicilis. A l'Alt Pirineu i l'Aran segueixen amb 30 morts, 22 en hospitals i quatre en residències, mentre que a les Terres de l'Ebre arriben a les 38 defuncions, deu en hospitals, set en residències, sis en domicilis i 15 sense classificar.

Pel que fa a casos positius de coronavirus, a Barcelona n'hi ha 35.457 de confirmats i 70.838 de sospitosos, mentre que a la Catalunya Central són 4.714 els confirmats i 9.768 els sospitosos, i a Girona hi ha 4.867 confirmats i 11.235 sospitosos. En el cas del Camp de Tarragona, hi ha 1.652 persones amb coronavirus confirmades i 5.543 de sospitoses, mentre que a Lleida hi ha 1.731 casos confirmats i 4.143 casos sospitosos. A l'Alt Pirineu i Aran hi ha 341 casos confirmats i 866 de sospitosos, i a les Terres de l'Ebre, 195 casos confirmats i 1.836 de sospitosos.

De tots aquests, Barcelona té 7.117 casos confirmats en residències i 15.017 de sospitosos. A la Catalunya Central són 1.099 els residents confirmats i 2.693 els sospitosos, i a Girona hi ha 1.258 casos confirmats i 1.788 de sospitosos. A les residències del Camp de Tarragona hi ha 364 casos positius confirmats i 721 de sospitosos, i a Lleida són 380 els confirmats i 699 els sospitosos. En el cas de l'Alt Pirineu i Aran, segueixen amb 73 casos confirmats i en tenen 60 de sospitosos, mentre que a les Terres de l'Ebre n'hi ha 15 de confirmats en residències i 285 de sospitosos.