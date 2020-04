Protecció Civil defensa fer cas de les franges horàries per evitar els incompliments de diumenge en la sortida de nens

El sotsdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, ha defensat fer cas de les franges horàries que va plantejar el Govern per evitar els incompliments de les mesures de distanciament que es van veure diumenge. Delgado ha reconegut a Catalunya Ràdio que es van detectar actituds que no es corresponien amb la norma, més de les que s'esperaven. "És un percentatge, no és majoritari, però té un efecte molt negatiu sobre el conjunt de la societat", ha indicat. En aquest sentit, si la població seguís majoritàriament les franges recomanades pel Govern, ha dit, seria més fàcil l'autogestió i també el control policial. Ha plantejat que quan es decideixi, la gent gran surti de 8 a 10 i els esportistes ho facin a partir de les 20 hores.

Després d'advertir que si la situació empitjora, les mesures poden anar enrere, Delgado ha insistit que més enllà que sigui o no obligatori, seria bo que la ciutadania seguís les recomanacions de les franges horàries.

Delgado ha remarcat que cal protegir les persones grans quan surtin al carrer, i que no coincideixin amb els menors. Per això ha apostat per una sortida dels de més d'edat a primera hora del matí. Sobre els esportistes, ha recordat que hi ha l'element de la transpiració, i per això també és important separar-los.

Al marge de les franges, Delgado també ha indicat que el Govern plantejava que el primer dia de sortida dels nens fos laborable i no un diumenge. "Vam veure contactes entre criatures, adults que anaven sense nens. Ens preocupa bastant la idea que pot haver una certa percepció que ja estem acabant, que és qüestió de dos o tres dies perquè el dissabte sortirem tots", ha constatat.