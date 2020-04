189 gossos pigall permeten a les persones cegues de Catalunya seguir sent autònomes durant el confinamient

Un total de 189 gossos pigall de l'ONCE acompanyen durant aquests dies de confinament a les persones cegues de Catalunya, aportant plena autonomia i seguretat en els seus desplaçaments en convertir-se en els ulls de qui no pot veure. A Girona n'hi ha 14. "Les persones cegues agraeixen als seus gossos poder continuar sent independents per a afrontar i superar aquesta situació. Des d'ONCE continuarem fent possible una parella de treball i de vida sense igual. Companyia i ajuda, avui i sempre", subratlla el delegat territorial d'ONCE Catalunya, Enric Botí.

Des de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma pel coronavirus, els gossos guia també es queden a casa i només surten al carrer per a acompanyar a les persones cegues a cobrir les seves necessitats bàsiques, com fer la compra en un supermercat, adquirir medicaments en una farmàcia o assistir a una consulta mèdica. Sempre ho fan amb l'arnès que els identifica com a gossos guia, i sense acostar-se a altres gossos ni els seus propietaris.

Davant aquesta situación, la Fundació ONCE del Perro Guía (FOPG) recorda que ni les persones cegues ni els seus gossos tenen capacitat de conèixer la distància de seguretat recomanada per les autoritats (2 metres) per a evitar possibles contagis. Per això demana ajuda a la ciutadania perquè, en diferents situacions diàries, els indiquin mitjançant la veu i no el tacte, la zona correcta que permeti complir amb la normativa vigent.

A més, amb motiu del Dia Internacional del Gos pigall (29 d'abril), la FOPG vol reconèixer la labor desinteressada de les prop de 250 famílies educadores de cadells o cuidadores dels exemplars reproductors que, ara més que mai, contribueixen amb la seva col·laboració a la important tasca d'aconseguir que les persones cegues del nostre país tinguin l'opció de comptar amb un gos pigall que millori la seva mobilitat.

Durant aquesta etapa de confinament, la labor de la FOPG continua amb normalitat, mantenint la seguretat de tot el seu personal que treballa amb la prioritat de tenir cura i el benestar i l'atenció que els seus gossos mereixen i necessiten.

Gossos Guia de l'ONCE

L'ONCE té com una de les seves màximes la integració de les persones cegues en la societat. L'ocupació, les relacions socials i culturals i l'autonomia personal són els pilars sobre els quals es dona suport a aquesta integració.

En un entorn cada vegada més complex, la necessitat de moure's amb independència i seguretat obliga les persones cegues a apostar cada vegada més per una solució àgil i fiable: el gos pigall. Atresora un acurat ensinistrament que el converteix en el millor instrument de mobilitat d'una persona cega i li atorga la missió de convertir-se en els ulls de qui no pot veure.

Per això, l'ONCE va crear la Fundació ONCE del Perro Guía (FOPG) fa més de trenta anys, adoptant el model de les escoles de gossos guia europees i nord-americanes. Situades a Boadilla del Monte (Madrid), les seves actuals instal·lacions donen cabuda a tots els serveis: criança, allotjament i cura de cadells, entrenament i instrucció de gossos, clínica veterinària, alberg per a gossos jubilats i residència per a la formació dels usuaris de gos pigall.

La FOPG ha facilitat més de 3.000 gossos a les persones cegues o amb discapacitat visual greu per a millorar la seva autonomia, desplaçaments i seguretat, convertint a aquests animals en un veí més. Les races més utilitzades són llaurador retriever, golden retriever, pastor alemany i flat coated retriever. Cal destacar que les lleis reconeixen el dret dels usuaris a anar i romandre, acompanyat del seu gos pigall, en transports i llocs públics o d'ús públic.